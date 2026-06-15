Près de 652 000 $ pour six commerces de proximité de la Côte-Nord

Six commerces de la Côte-Nord bénéficieront d’une aide financière totalisant près de 652 000 $ grâce à un investissement gouvernemental de plus de 10,4 M$ destiné à soutenir les commerces de proximité partout au Québec.

Les projets retenus visent notamment à maintenir l’accès à l’alimentation, au carburant et à des services essentiels dans plusieurs municipalités de la région.

Le gouvernement du Québec a annoncé le 15 juin l’octroi de 10 407 102 $ à 90 commerces de proximité situés dans des municipalités de moins de 20 000 habitants. Réparti par l’entremise du Fonds régions et ruralité, ce soutien vise à assurer la pérennité de services jugés essentiels dans les communautés rurales du Québec.

Sur la Côte-Nord, six projets se partageront 651 834 $. Les aides les plus importantes, soit 150 000 $ chacune, sont accordées à la Société de développement des Naskapis, à Kawawachikamach, pour le remplacement d’équipements de conservation des aliments, ainsi qu’à l’entreprise 9547-7717 Québec inc. (Les Entreprises Chantéric), qui reprend le dépanneur de Sacré-Cœur afin d’assurer la continuité des services d’essence et de propane.

À Natashquan, le Marché Natashquan obtient 102 000 $ pour agrandir son commerce, le seul marché alimentaire de proximité desservant également les communautés de Nutashkuan et d’Aguanish. Le projet vise à améliorer l’accès à des aliments sains et abordables tout en assurant un approvisionnement stable.

Le Dépanneur Le P’tit Franquelin recevra quant à lui 99 341 $ pour réaliser des rénovations à la suite de l’achat et de la réouverture du commerce. À Forestville, Gestion Gemma et Camille Lapointe inc. bénéficie d’une aide de 82 582 $ pour l’achat et l’installation d’une génératrice destinée à maintenir les opérations de la station-service lors de pannes de courant.

La Coop de solidarité de Rivière-Saint-Jean et Magpie obtient pour sa part 49 323 $ afin d’améliorer son offre de services et de réaliser divers travaux de rénovation et d’agrandissement.

Un autre projet nord-côtier est également soutenu à Tadoussac. Talam inc., propriétaire du Garage Tadoussac, reçoit 18 588 $ pour l’acquisition et l’installation d’une génératrice permettant d’assurer le fonctionnement des pompes à carburant, des équipements diesel et du service de mécanique en cas de panne électrique.

Maintenir des services essentiels

Selon le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, cet investissement vise à soutenir des entreprises qui jouent un rôle central dans les communautés rurales.

« Notre gouvernement est là pour les régions du Québec. Nous croyons que chaque citoyen, peu importe où il habite, doit pouvoir compter sur des services de proximité de qualité. Les commerces de proximité sont bien plus que des entreprises : ils sont souvent au cœur de la vie de nos communautés et jouent un rôle essentiel dans l’occupation et la vitalité de nos territoires. »

L’annonce découle du troisième appel de projets du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité. Ce programme dispose d’une enveloppe de 50 millions de dollars répartie sur cinq ans afin de soutenir les initiatives favorisant l’accès à des biens et services essentiels dans les municipalités du Québec.