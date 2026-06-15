Un projet de logements tombe à l’eau : l’ancienne école Jean-Paul II est à vendre

L’immeuble de l’ancienne école Jean-Paul II à Baie-Comeau est de nouveau à vendre. Un projet de rénovation de logements, annoncé à l’automne, tombe à l’eau.

C’est ce que confirme le propriétaire de l’immeuble, Sylvain Poirier, au Manic.

« Une offre d’achat de Cevico a été signée en mars 2025. Ensuite, ils ont fait des demandes de prolongations à l’offre d’achat. La dernière allait jusqu’à la fin mars 2026 », indique M. Poirier.

L’entreprise Cevico avait effectivement annoncé, devant les médias au mois d’octobre, un projet immobilier prévoyant 36 logements avec une possibilité d’ajout de 140 autres unités.

Sylvain Poirier précise qu’au mois de mai, après discussion, Cevico lui mentionnait que le projet tombait à l’eau.

C’est pourquoi le 15 juin, M. Poirier a remis la pancarte « à vendre » devant la bâtisse, pour laquelle il demande 795 000 $.

Au moment d’écrire ces lignes, le Manic n’a pas parlé avec l’entreprise Cevico. M. Poirier ne peut donner plus d’information sur les raisons du retrait du projet.