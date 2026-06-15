Un projet de logements tombe à l’eau : l’ancienne école Jean-Paul II est à vendre

Par Karianne Nepton-Philippe 3:18 PM - 15 juin 2026
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L'ancienne école Jean-Paul II à Baie-Comeau est de nouveau à vendre. Photo courtoisie

L’immeuble de l’ancienne école Jean-Paul II à Baie-Comeau est de nouveau à vendre. Un projet de rénovation de logements, annoncé à l’automne, tombe à l’eau. 

C’est ce que confirme le propriétaire de l’immeuble, Sylvain Poirier, au Manic

« Une offre d’achat de Cevico a été signée en mars 2025. Ensuite, ils ont fait des demandes de prolongations à l’offre d’achat. La dernière allait jusqu’à la fin mars 2026 », indique M. Poirier. 

L’entreprise Cevico avait effectivement annoncé, devant les médias au mois d’octobre, un projet immobilier prévoyant 36 logements avec une possibilité d’ajout de 140 autres unités. 

Sylvain Poirier précise qu’au mois de mai, après discussion, Cevico lui mentionnait que le projet tombait à l’eau. 

C’est pourquoi le 15 juin, M. Poirier a remis la pancarte « à vendre » devant la bâtisse, pour laquelle il demande 795 000 $. 

Au moment d’écrire ces lignes, le Manic n’a pas parlé avec l’entreprise Cevico. M. Poirier ne peut donner plus d’information sur les raisons du retrait du projet. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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