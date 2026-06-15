Une cuisine flambant neuve à Chute-aux-Outardes

Les rénovations de la cuisine de la salle du Club de golf à Chute-aux-Outardes se sont terminées le 5 juin.

« Ce n’est même pas grafigné, ça n’a pas encore servi », se réjouit le maire de Chute-aux-Outardes, Christian Malouin.

D’après lui, cette cuisine est importante pour la vie des citoyens : elle permet l’organisation d’activités, mais c’est aussi une source d’autofinancement pour la municipalité lors de la location de la salle.

« C’est aussi un endroit important pour les motoneigistes en hiver. On est contents d’avoir des équipements à jour. »

Aucune activité n’est encore organisée dans la cuisine, mais ça ne saurait tarder. « Les organismes vont nous en faire », assure l’élu.