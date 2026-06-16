Bilan 2025 sur les routes du Québec : moins de décès, mais plus de blessés

Par Mathieu Paquette

Moins de personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec l’an dernier par rapport à 2024, mais le nombre de personnes impliquées dans des accidents a connu une hausse.

Selon le bilan routier 2025, qui a été publié mardi par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 371 personnes sont décédées sur les routes de la province l’an dernier, soit 8 de moins qu’en 2024.

Le taux de décès liés à des collisions survenues sur la route par 100 000 habitants a ainsi atteint 4,1 en 2025, ce qui représente une légère diminution par rapport à l’année précédente (4,2).

Le nombre de personnes accidentées, qui inclut les personnes blessées et les décès, a cependant connu une trajectoire à la hausse, augmentant de 5,7 % d’une année à l’autre pour atteindre 30 018.

Le bilan fait état de 1282 personnes blessées gravement en 2025, soit une de plus qu’en 2024, et de 28 365 personnes blessées légèrement, soit 1632 de plus qu’en 2024.

La SAAQ et ses partenaires ont tout de même trouvé du positif dans ces données, car le nombre de personnes accidentées demeure moins élevé qu’avant la pandémie, même si le nombre de véhicules en circulation augmente chaque année.

Lorsque l’on compare les données de 2025 avec la moyenne des années 2020 à 2024, on remarque une hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées chez les jeunes de 15 à 24 ans, mais aussi chez les personnes de 75 ans ou plus.

Les collisions impliquant un véhicule lourd sont en hausse, tout comme celles impliquant des piétons. À l’inverse, on observe une baisse des accidents qui impliquent des motocyclistes.

Dans un communiqué, le président-directeur général de la SAAQ, Serge Lamontagne, n’a pas caché que la hausse du nombre de personnes accidentées est «préoccupante», d’autant plus que «derrière ces données se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais».

«Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier», a-t-il plaidé, rappelant qu’il y a un mort par jour sur les routes du Québec et qu’«un mort est toujours un mort de trop».

Campagne percutante

En mai, la SAAQ a lancé une campagne «choc» pour inciter les conducteurs à adopter des comportements sécuritaires, et ainsi réduire le nombre de victimes sur les routes.

Dans cette campagne, une victime potentielle est présentée chaque jour au grand public dans une capsule, au même rythme que les décès sont observés sur le réseau routier.

Cette campagne vise à la fois à humaniser les victimes, à rappeler la responsabilité individuelle de chaque conducteur et à montrer l’incidence directe des comportements routiers sur le nombre de morts et de blessés.

M. Lamontagne a fait savoir mardi que d’autres actions de sensibilisation sont à venir. Il a assuré que la SAAQ et ses partenaires ne ménagent «aucun effort pour améliorer le bilan routier et sauver des vies».

Le bilan routier est publié par la SAAQ en collaboration avec Contrôle routier Québec, la Sûreté du Québec et l’Association des directeurs de police du Québec.

— Avec des informations de Sébastien Auger