Fermeture temporaire de la piste cyclable reliant Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes

La piste cyclable reliant Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes sur 6 kilomètres est temporairement fermée à compter du15 juin. Des travaux de traitement de surface (pavage) ont débuté.

La Corporation Véloroute des Baleines a informé ses utilisateurs sur les réseaux sociaux que les travaux devraient être exécutés dans la première semaine de juillet. Elle assure que la surface de roulement sera « grandement améliorée ».

La corporation a tenu à remercier ses usagers de leur collaboration, ainsi qu’Hydro-Québec pour la participation financière à ce projet de réfection.