Fermeture temporaire de la piste cyclable reliant Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes

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Par Morgane Busson 11:41 AM - 16 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Les usagers de la Véloroute des Baleines devront patienter près d’un mois pour se déplacer entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes. Photo Véloroute des Baleines

La piste cyclable reliant Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes sur 6 kilomètres est temporairement fermée à compter du15 juin. Des travaux de traitement de surface (pavage) ont débuté.

La Corporation Véloroute des Baleines a informé ses utilisateurs sur les réseaux sociaux que les travaux devraient être exécutés dans la première semaine de juillet. Elle assure que la surface de roulement sera « grandement améliorée ».

La corporation a tenu à remercier ses usagers de leur collaboration, ainsi qu’Hydro-Québec pour la participation financière à ce projet de réfection.

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Morgane Busson

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