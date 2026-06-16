Nouveaux horizons : Ottawa recule sur les critères

Moins d’une semaine après les dénonciations du Bloc québécois concernant les exigences administratives du programme Nouveaux horizons pour les aînés, Ottawa a finalement revu certains de ses critères. Les sections locales de la FADOQ et du Cercle des fermières pourront désormais utiliser le numéro d’entreprise de leur organisme mère pour présenter leurs projets.

La députée de Côte-Nord–Kawawachikamach–Nitassinan, Marilène Gill, s’est réjouie de ce changement qu’elle qualifie de gain important pour les organismes communautaires et les aînés des régions.

Selon elle, les nouvelles règles imposées par le gouvernement fédéral risquaient de compromettre l’accès au programme pour plusieurs groupes reposant essentiellement sur le bénévolat.

« Je me réjouis que notre travail ait porté fruit et que cette situation ait été réglée aussi rapidement. C’est un véritable soulagement pour les aînés et les bénévoles qui sont engagés au sein de ces organisations qui animent leur communauté et aident les personnes retraitées à briser leur isolement », déclare la députée par voie de communiqué, le 16 juin.

« Les nouvelles exigences de Nouveaux horizons créaient énormément d’incertitude et d’anxiété au sein des sections régionales du Cercle des fermières dont la structure repose essentiellement sur l’engagement bénévole », rappelle-t-elle.

Jusqu’à récemment, Ottawa exigeait que certains organismes locaux obtiennent leur propre numéro d’entreprise afin d’être admissibles au programme. Or, cette démarche pouvait prendre jusqu’à 10 mois, alors que la période de dépôt des projets n’était que d’un mois.

La semaine dernière, Marilène Gill avait dénoncé une situation qu’elle jugeait déconnectée de la réalité des organismes communautaires. Elle avait alors demandé au gouvernement fédéral de reporter la réforme et d’assouplir les critères afin d’éviter que des groupes soient pénalisés pour des raisons administratives.

Avec les ajustements annoncés, les sections locales du Cercle des fermières et de la FADOQ n’auront plus à obtenir leur propre numéro d’entreprise. Elles pourront plutôt utiliser celui de leur organisation mère pour déposer leurs demandes de financement.

Pour la députée bloquiste, cette modification permettra de préserver l’accès à un programme qui soutient des initiatives contribuant à la qualité de vie des aînés et à la vitalité des communautés.

« Les sections locales du Cercle des fermières et des FADOQ jouent un rôle essentiel dans la vitalité des communautés régionales. Actifs dans toutes les régions du Québec, ils contribuent notamment à briser l’isolement des aînés et à renforcer le tissu social de leur communauté », conclut Marilène Gill.

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