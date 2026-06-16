Port de Baie-Comeau : une période d’information sur le projet du terminal n°5

Une nouvelle période d’information publique sur le projet de réaménagement du terminal numéro 5, au port de Baie-Comeau, se déroule du 8 juillet au 7 août.

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau organise cette période d’information dans le cadre du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s’abonner dès maintenant à l’alerte dossier, en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE.

Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d’information.