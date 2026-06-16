Port de Baie-Comeau : une période d’information sur le projet du terminal n°5

Par Karianne Nepton-Philippe 1:35 PM - 16 juin 2026
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La réfection du Terminal no 5 permettrait d’accueillir entre 20 et 32 navires supplémentaires qui pourraient transiger par le havre du port de Baie-Comeau. Photo Port de Baie-Comeau

Une nouvelle période d’information publique sur le projet de réaménagement du terminal numéro 5, au port de Baie-Comeau, se déroule du 8 juillet au 7 août.

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau organise cette période d’information dans le cadre du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s’abonner dès maintenant à l’alerte dossier, en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE.

Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d’information.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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