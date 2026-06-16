Station V : quand la passion de la cuisine reprend le dessus

Après avoir lancé Station V en parallèle d’un emploi à temps plein, Vanessa Caron s’apprête à ouvrir son premier local à Baie-Comeau.

La cuisine a toujours occupé une place importante dans la vie de Vanessa Caron. Bien avant la création de Station V, l’entrepreneure baie-comoise a fait ses débuts dans le milieu de la restauration en travaillant pendant 16 ans au restaurant Mikes.

Cette expérience lui a permis de développer son intérêt pour le service à la clientèle, le travail d’équipe et l’univers de la restauration. Au fil des années, elle a également exploré différentes avenues, notamment avec un concept de traiteur à domicile baptisé Tartare d’un soir, où elle préparait directement les repas chez ses clients.

Par la suite, elle a occupé le poste de gestionnaire au restaurant Pêcherie Manicouagan, une expérience dont elle garde une grande fierté.

À un certain moment, Mme Caron a toutefois ressenti le besoin de changer complètement d’environnement professionnel. Elle a quitté la restauration pour se joindre à l’équipe de Hyundai et Kia Baie-Comeau. Malgré ce changement de carrière, la création culinaire lui manquait.

« J’avais besoin de retrouver cet espace où je pouvais laisser libre cours à mon imagination », raconte-t-elle.

C’est ainsi qu’est né Station V, d’abord sous la forme d’un service de traiteur occasionnel exercé parallèlement à son emploi à temps plein.

Une croissance au-delà des attentes

Un peu plus d’un an après son lancement, l’entreprise a largement dépassé les attentes de sa fondatrice.

Au départ, les contrats étaient réalisés les soirs et les fins de semaine. Rapidement, les demandes se sont multipliées au point où les disponibilités de fin de semaine étaient régulièrement complètes.

« Cette première année m’a confirmé qu’il existait une véritable place pour Station V à Baie-Comeau », affirme-t-elle.

Cette réponse favorable de la clientèle l’a amenée à prendre une décision importante, soit se consacrer entièrement au développement de son entreprise et à l’ouverture prochaine d’un local.

Si elle reconnaît que bâtir une notoriété et gagner la confiance des clients représente un défi pour toute jeune entreprise, Mme Caron estime que le soutien de la communauté a joué un rôle déterminant dans son parcours.

Elle décrit d’ailleurs sa clientèle comme fidèle, curieuse et ouverte aux nouveautés. « Chaque client qui revient me voir est une belle marque de confiance », souligne-t-elle.

Station V dans un nouveau local

Selon l’entrepreneure, la volonté d’offrir des produits frais et personnalisés est au cœur de la philosophie de Station V.

Elle considère que chaque événement est unique et souhaite proposer des créations adaptées aux besoins et aux goûts de sa clientèle plutôt que des produits standardisés. « Les clients mangent avec leurs yeux », résume-t-elle.

Cette vision se reflétera également dans le prochain projet de Mme Caron, soit l’ouverture d’un local qui combinera une offre de prêt-à-manger et un bar à tartare.

L’idée, qu’elle mûrit depuis plusieurs années, permettra aux clients de composer eux-mêmes leur tartare à partir de différents ingrédients. « L’objectif est d’offrir bien plus qu’un simple tartare », précise-t-elle.

L’entrepreneure souhaite miser sur la fraîcheur des produits, la qualité des ingrédients et l’aspect interactif de l’expérience.

Trouver sa place

Pour Mme Caron, le moment où elle a réellement compris que Station V avait trouvé sa place dans la communauté est arrivée lorsque les réservations des vendredis et samedis sont devenues constantes.

Les demandes répétées et le retour de nombreux clients pour différents événements lui ont alors confirmé que son projet dépassait désormais le simple cadre d’une passion personnelle.

« Quand les gens me disent qu’ils veulent Station V pour leur événement, je comprends que l’entreprise fait maintenant partie des habitudes et des célébrations de plusieurs personnes dans notre ville », conclut-elle.