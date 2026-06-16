Terrain de baseball au Centre Henri-Desjardins : un 3e essai pour du financement 

La Ville de Baie-Comeau tente, pour une troisième fois, sa chance d’obtenir du financement pour son projet de réfection et de modernisation des infrastructures pour le baseball et la balle molle au Centre Henri-Desjardins.

C’est une troisième demande que dépose la Ville au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIR) du gouvernement du Québec.

« On a fait différemment de la dernière formulation. Lors du dernier PAFIR, le gouvernement avait accepté environ 200 dossiers. Cette fois-ci, on a changé notre demande pour se concentrer seulement sur les terrains de baseball », indique le maire Michel Desbiens lors de la séance municipale du 15 juin.

Au départ, la Ville y intégrait l’aménagement entier des terrains au Centre Henri-Desjardins, dont les terrains de tennis, de volleyball et de shuffleboard.

« On réaménageait le site au complet, mais pour s’assurer d’avoir une chance pour nos terrains de baseball, on s’est limité à deux terrains synthétiques », précise le maire.

Ce dernier soutient que les terrains actuels, au parc Laval et au Centre Henri-Desjardins, sont en très mauvais état.

Après des analyses de la Ville, c’est le site du Centre Henri-Desjardins qui s’avère le meilleur emplacement pour les deux terrains.

C’est l’option « la plus avantageuse et optimale », soutient M. Desbiens. C’est tout de même un dossier d’au moins 7 millions de dollars, dit-il.

« Il faut refaire l’éclairage, les drainages, les terrains, les abris de joueurs. Tout serait refait de A à Z », explique-t-il.

À long terme, après la réalisation de ces travaux, il n’y aurait plus de terrain au parc Laval. « On aura un parc de baseball et des terrains où la pratique du sport sera beaucoup plus sécuritaire. »

Michel Desbiens s’attend à une réponse de ce programme de financement en 2027, en raison des élections provinciales de cet automne.