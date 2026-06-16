Un projet de recherche dans la baie St-Pancrace

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 16 juin 2026
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Des étudiants au doctorat en océanographie de l'Université Laval à Québec étaient à Baie-Comeau à bord de leur voilier le 10 juin pour un projet de recherche sur les planctons. Photo Karianne Nepton-Philippe

Un projet de recherche a mené des étudiants de l’Université Laval à Québec jusqu’à Baie-Comeau pour prélever des échantillons de planctons. Ils ont passé cinq jours à bord de leur voilier Capitaine Bong dans la baie St-Pancrace. 

C’est à bord d’un voilier de plaisance transformé en navire scientifique que 12 étudiants ont démarré leur mission océanographique dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. 

« On n’est pas 12 à partir en mer, on a chacun des rôles répartis. En mer, il y a 7 personnes à bord durant les deux semaines », fait savoir Laure Vilgrain, qui a complété son doctorat en océanographie à l’Université Laval à Québec. 

« Toute l’équipe est soit docteur ou jeune chercheur en océanographie », précise ensuite le doctorant en océanographie, Andéol Bourgouin.  

Certains travaillent à distance également pour aider à la rédaction de protocoles ou pour faire de la médiation scientifique. 

Estuaire du Saint-Laurent

L’équipe a donc monté un projet de recherche sur les copépodes, un groupe de petits crustacés. 

« Certaines espèces ont une couleur rouge. Ils ont des pigments rouges. On se pose la question suivante à laquelle on a plusieurs hypothèses : pourquoi certains sont-ils plus rouges que d’autres ? », partage la doctorante Lucie Bourreau, toujours à l’Université Laval. 

Les copépodes qui ont cette pigmentation rouge vivent dans l’eau salée. C’est pourquoi les étudiants ont voulu s’approcher de l’estuaire du Saint-Laurent. La baie Saint-Pancrace était donc l’endroit tout désigné pour le voilier. 

Parmi les théories, les étudiants soulèvent les rayons UV et le stress lumineux. 

À bord de leur voilier, ils sont bien équipés : un filet à phytoplancton, un filet à zooplancton, une bouteille Niskin, une caméra à lumière, une sonde CTD mesurant notamment la salinité et la profondeur ainsi qu’un microscope. 

« On a aussi différents instruments qui vont nous permettre de les prendre en photo à différentes échelles […] et on peut mesurer à quel point on les voit rouges », ajoute Lucie Bourreau. 

Ils sont sept à monter à bord du voilier pour la recherche, mais ils sont 12 au total à travailler sur le projet. Photo Karianne Nepton-Philippe

Science en voilier 

La « Mission Isseo » est une initiative pour une Science soutenable des écosystèmes océaniques. 

« L’idée était de faire de la science sur voilier. Pour faire cela, on avait besoin d’un peu d’argent pour venir ici et ravitailler un bateau. On a trouvé des subventions et des partenaires, grâce au projet qu’on a monté », explique Mme Bourreau. 

Andéol Bourgouin souhaitait aussi voir ce qu’il était possible de réaliser comme études avec un voilier. 

« L’océanographie est souvent liée à l’Arctique. Beaucoup d’entre nous sont allés faire des expéditions vers le pôle Nord, ce qui se fait sur de grands navires, de grands brise-glaces », dit-il. 

« Ce sont d’excellents navires sur lesquels on peut faire des sciences très précises. Ça a toutefois un coût. Ce sont des navires qui consomment beaucoup d’énergie et on voulait faire quelque chose de plus petit », enchaîne-t-il, se réjouissant que l’équipage ait été gâté par la météo durant leur séjour. 

Capitaine Bong est reparti du quai de Baie-Comeau le 11 juin, après une journée sur place. 

À Baie-Comeau, il y a eu un ravitaillement et un changement d’équipage. Ceux qui sont repartis à bord du voilier continuaient l’échantillonnage pendant quatre à cinq jours. 

Sur la photo : Lucie Bourreau, Andéol Bourgouin et Laure Vilgrain. Photo Karianne Nepton-Philippe

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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