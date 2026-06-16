Un transport de pièces hors norme pour la centrale aux Outardes-2

Dans le cadre du projet de réfection de la centrale aux Outardes-2, des pièces hors norme vont être livrées par voie maritime jusqu’au quai de Pointe-aux-Outardes et transportées jusqu’à la centrale dans la semaine du 15 juin.

D’après la municipalité, le transport routier de ces pièces à partir du quai de Pointe-aux-Outardes jusqu’à la centrale aux Outardes-2 empruntera le chemin principal et une courte section de la route 138.

Des escortes routières accompagneront les camions et les transports débuteront après le départ des derniers autobus scolaires le matin.

La municipalité informe les citoyens que l’accès au quai de Pointe-aux-Outardes sera fermé du 12 au 17 juin durant l’opération de transbordement et les appelle à respecter la signalisation mise en place.

Pour toutes questions concernant le projet de réfection de la centrale aux Outardes-2, vous pouvez communiquer avec l’équipe d’Hydro-Québec via la ligne Info-Projets au 1 866 388-1978 ou par courriel à affairesregionales@hydroquebec.com.