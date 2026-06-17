Chute-aux-Outardes invite ses citoyens à contribuer à son nouveau plan d’urbanisme

La Municipalité de Chute-aux-Outardes convie la population à une consultation publique le dimanche 21 juin afin de présenter son projet de plan d’urbanisme et de recueillir les commentaires des citoyens avant son adoption.

Organisée à la salle socioculturelle située au 18, rue du Golf, cette rencontre se déroulera de midi à 16 h et proposera plusieurs ateliers participatifs visant à alimenter la réflexion sur l’avenir du territoire.

Pour la conseillère municipale et directrice des travaux publics, Christine Côté, l’objectif principal est de permettre aux citoyens de s’approprier la démarche et d’influencer les mesures proposées.

« Nous sommes très intéressés à entendre leur avis sur ce qu’on va faire. On aimerait avoir beaucoup de citoyens à notre rencontre pour leur présenter nos idées, nos priorités et notre vision », souligne-t-elle.

Au cours de l’après-midi, les participants pourront consulter des cartes illustrant les différentes composantes du plan, identifier les enjeux qu’ils jugent prioritaires et échanger sur les orientations envisagées pour le développement de la municipalité. Un espace de discussion libre permettra également aux citoyens de partager leurs préoccupations et leurs suggestions.

Un plan attendu depuis plusieurs années

Selon l’urbaniste et fondateur de la firme IGEO, Ossama Khaddour, qui accompagne la municipalité dans cette démarche, la révision du plan d’urbanisme devenait nécessaire. Le document actuellement en vigueur remonte à 2015 et ne reflète plus adéquatement les réalités du territoire.

« Ça fait environ 11 ans que le plan n’a pas été révisé. Entretemps, plusieurs enjeux ont évolué et il était important d’actualiser la vision de l’aménagement du territoire », explique-t-il.

Le processus de révision a été amorcé en 2024. Bien que le nouveau plan soit déjà largement élaboré, la municipalité souhaite obtenir l’avis de la population avant de finaliser le document.

« On ne veut pas arriver avec un plan parachuté. On veut que la population et les acteurs locaux soient au courant de la démarche, qu’ils apportent leur vision et leurs commentaires », indique Ossama Khaddour.

Des enjeux à valider avec la population

Parmi les enjeux déjà observés figurent notamment la rétention de la population et la diversification des activités économiques. Toutefois, la consultation servira justement à valider ces constats et à déterminer s’ils correspondent aux préoccupations des citoyens.

La rencontre permettra également de présenter les grandes orientations du plan ainsi que trois projets structurants que la municipalité souhaite mettre de l’avant afin de stimuler le dynamisme local.

À l’issue de la consultation, des ajustements pourront être apportés au document avant son dépôt officiel auprès du conseil municipal. Le plan suivra ensuite le processus légal d’adoption prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, au cours duquel il sera rendu public et accessible à la consultation.

Les citoyens intéressés sont invités à participer à la rencontre du 21 juin afin de contribuer à façonner l’avenir de Chute-aux-Outardes.