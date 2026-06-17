Fondation Santé Manicouagan : une année record de 840 751 $ pour ses 35 ans

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a franchi un important jalon en 2025 en récoltant 840 751 $, un résultat qui dépasse de 20 % l’objectif financier qu’elle s’était fixé pour les célébrations de son 35e anniversaire.

Les résultats ont été dévoilés le 16 juin lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Réunis chez Toyota Baie-Comeau pour l’occasion, près de 40 membres et partenaires ont pris connaissance du bilan d’une année marquée par une forte mobilisation de la communauté, des bénévoles et des partenaires financiers.

Selon la Fondation, cette performance financière survient à un moment où les besoins en matière de santé et de services sociaux demeurent importants dans la région. L’organisme rappelle qu’il ne reçoit aucune subvention de fonctionnement et qu’il doit financer ses activités grâce à ses événements, à ses campagnes de financement et à l’appui du milieu.

Trois activités majeures ont contribué à ces résultats : la Randonnée Vélo Santé Alcoa, le Grand Bal et le Tournoi de golf Cargill. Ces événements ont permis à la fois de recueillir des fonds et de mobiliser la population autour de la mission de la Fondation.

L’année a également été marquée par le développement du programme Ambassadeurs, lancé en 2023, ainsi que par le programme Don du cœur, qui permet aux citoyens d’exprimer leur reconnaissance envers les intervenants qui les accompagnent dans leur parcours de soins.

La Fondation souligne que les sommes recueillies ont permis de réaliser des investissements records au bénéfice de la population de la Manicouagan. Plusieurs collaborations ont notamment été menées avec Opération Enfant Soleil, la Fondation TELUS pour un futur meilleur, la Fondation des jeunes de la DPJ de Montréal ainsi que différents donateurs privés.

« C’est donc avec une immense fierté que le conseil d’administration et la direction de la Fondation ont annoncé un résultat dépassant les attentes de 20 %, pour un total de 840 751 $. Une réussite qui vient clore en beauté les célébrations du 35e anniversaire de la Fondation et qui nous remplit de fierté », indique l’organisme dans son bilan annuel.

Hommage à deux administrateurs

L’assemblée générale a également été l’occasion de souligner le départ de deux administrateurs, Jacques Parent et Anna Dionne, qui terminent leur mandat au sein du conseil d’administration.

La Fondation a salué leur contribution au développement de l’organisation et à sa gouvernance au cours des dernières années.

Une mobilisation qui se poursuit

L’organisme entend poursuivre sur sa lancée en misant notamment sur la croissance de son programme Ambassadeurs. Les participants s’engagent à verser 100 $ par mois tout en contribuant à faire connaître la mission de la Fondation dans leur réseau.

La directrice générale, Chantal Asselin, estime que les résultats obtenus en 2025 constituent un point de départ pour de nouveaux projets.

« Ensemble, employés, bénévoles, partenaires, donateurs et communauté, la Fondation continuera d’agir avec intégrité, solidarité et ambition pour que chaque personne puisse être Proche des soins, Proche des siens, recevoir des services ici, chez nous, et s’épanouir pleinement. Merci pour une année 2025 ! », a-t-elle déclaré.

La mission de la Fondation SSSM est de recueillir des fonds afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et services offerts à la population de la région.