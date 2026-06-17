Inventaire patrimonial : quels impacts pour les citoyens de la Manicouagan?

Un inventaire des immeubles patrimoniaux est en cours sur le territoire de la MRC de Manicouagan. Si certains citoyens craignent que leur résidence puisse être soumise à de nouvelles restrictions, les responsables du dossier assurent que cet exercice vise d’abord à mieux documenter le patrimoine bâti de la région.

D’après la coordonnatrice au développement régional durable à la MRC de Manicouagan, Stéphanie Gravel-Couture, l’inventaire découle d’une obligation prévue par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Toutes les MRC de la province doivent en effet réaliser un inventaire des immeubles présentant un intérêt patrimonial.

Une première phase du projet a permis de repérer environ 750 bâtiments susceptibles de posséder une valeur patrimoniale. Ces immeubles ont ensuite été soumis à une analyse basée sur une série de critères établis par le ministère de la Culture et des Communications. Une liste préliminaire d’environ 400 bâtiments a été déposée au gouvernement du Québec avant l’échéance du 1er avril 2026.

Pas de statut officiel

Le fait qu’un immeuble figure à l’inventaire de la MRC ne lui confère pas automatiquement un statut patrimonial officiel. « Il n’y aura pas de conséquence sur l’évaluation foncière du terrain ou sur les taxes. Il n’y a pas de statut légal ou de protection supplémentaire qui vient concerner ces bâtiments », assure la coordinatrice au développement régional durable.

L’objectif est notamment de mieux connaître l’histoire du territoire, ses styles architecturaux et les bâtiments qui témoignent du développement de la MRC.

Des conséquences limitées

L’effet le plus concret pourrait se faire sentir dans le cadre d’éventuelles demandes de démolition.

Les municipalités du Québec ont désormais l’obligation de se doter de règlements encadrant la démolition des immeubles. Lorsqu’un bâtiment apparaît à l’inventaire patrimonial, sa valeur historique ou architecturale peut être prise en compte lors de l’analyse d’une demande de démolition.

En pratique, cela signifie qu’un propriétaire souhaitant démolir un immeuble répertorié pourrait devoir soumettre son projet à un comité de démolition municipal.

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, souligne de son côté qu’il ne faut pas confondre l’inventaire actuellement réalisé avec les immeubles déjà protégés par des mécanismes patrimoniaux officiels qui eux sont sévèrement réglementés.

Un patrimoine encore jeune

« L’histoire du territoire est vieille, mais l’histoire de l’établissement des communautés est jeune », note Stéphanie Gravel-Couture. Elle explique que cette particularité se reflète dans l’inventaire, qui compte moins de bâtiments anciens que certaines régions du sud de la province.

Pour la réalisation de cet inventaire, la MRC a mandaté la firme iGÉO. Une fois les analyses complétées, la version finale de l’inventaire devrait être rendue publique.