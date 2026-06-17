Le théâtre d’été fait son grand retour à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 17 juin 2026
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Le Musée de l'église Sainte-Amélie accueillera une pièce de théâtre d'été en juillet. Photo François Trahan

La compagnie de théâtre Les Impairs renouera avec le public cet été à Baie-Comeau en présentant Les inconnus, une pièce de l’autrice Julie-Anne Ranger-Beauregard qui sera à l’affiche du Musée de l’Église Sainte-Amélie pendant six représentations en juillet.

Les spectateurs pourront assister à la production les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 juillet. L’œuvre met en scène Alexis et Macha, deux personnes qui se croisent lors d’une soirée au bar « Le volcan », dans le cadre d’un événement intitulé « Frenche-moi ».

Selon la compagnie, la pièce explore plusieurs thèmes liés aux relations humaines et amoureuses. Les inconnus « aborde les jeux de pouvoir au cœur de la séduction, les non-dits et le combat entre l’être et le paraître ». Elle propose également « une réflexion sur la solitude et sur la recherche d’idéal dans la vie amoureuse ».

À travers cette rencontre entre deux personnages qui semblent d’abord étrangers l’un à l’autre, le texte plonge dans les zones grises des rapports humains. Entre désir, maladresse et sincérité, l’histoire se déroule dans une atmosphère nocturne où les perceptions et les attentes sont mises à l’épreuve.

L’équipe artistique réunit Julie-Anne Ranger-Beauregard au texte, tandis que la mise en scène est assurée par Mélissa Béchard Pelletier et Audrée-Anne Dubois-Arseneault. Les rôles principaux sont interprétés par Marianne Lamarche et Anthony Tingaud. La conception est signée Loïc Vaillancourt.

La pièce a déjà été présentée au Théâtre La licorne, à Montréal, en 2016. « Nous venons uniquement présenter la pièce à Baie-Comeau cet été », précise Mélissa Béchard Pelletier.

Selon la metteuse en scène, ce projet estival est parfait pour Baie-Comeau. « Je viens d’ici et j’ai toujours habité ici jusqu’en 2023. Mon équipe et moi avons comme souhait de ramener le théâtre en été à Baie-Comeau », divulgue-t-elle.

Les détails concernant les heures des représentations ainsi que la billetterie seront annoncés ultérieurement par la compagnie.

Le projet a bénéficié de l’appui de la Ville de Baie-Comeau dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

La production reçoit également le soutien du Musée de l’Église Sainte-Amélie ainsi que de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.

C’est la Baie-Comoise Mélissa Béchard Pelletier qui assurera la mise en scène.  Photo Facebook

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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