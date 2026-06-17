Le théâtre d’été fait son grand retour à Baie-Comeau

La compagnie de théâtre Les Impairs renouera avec le public cet été à Baie-Comeau en présentant Les inconnus, une pièce de l’autrice Julie-Anne Ranger-Beauregard qui sera à l’affiche du Musée de l’Église Sainte-Amélie pendant six représentations en juillet.

Les spectateurs pourront assister à la production les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 juillet. L’œuvre met en scène Alexis et Macha, deux personnes qui se croisent lors d’une soirée au bar « Le volcan », dans le cadre d’un événement intitulé « Frenche-moi ».

Selon la compagnie, la pièce explore plusieurs thèmes liés aux relations humaines et amoureuses. Les inconnus « aborde les jeux de pouvoir au cœur de la séduction, les non-dits et le combat entre l’être et le paraître ». Elle propose également « une réflexion sur la solitude et sur la recherche d’idéal dans la vie amoureuse ».

À travers cette rencontre entre deux personnages qui semblent d’abord étrangers l’un à l’autre, le texte plonge dans les zones grises des rapports humains. Entre désir, maladresse et sincérité, l’histoire se déroule dans une atmosphère nocturne où les perceptions et les attentes sont mises à l’épreuve.

L’équipe artistique réunit Julie-Anne Ranger-Beauregard au texte, tandis que la mise en scène est assurée par Mélissa Béchard Pelletier et Audrée-Anne Dubois-Arseneault. Les rôles principaux sont interprétés par Marianne Lamarche et Anthony Tingaud. La conception est signée Loïc Vaillancourt.

La pièce a déjà été présentée au Théâtre La licorne, à Montréal, en 2016. « Nous venons uniquement présenter la pièce à Baie-Comeau cet été », précise Mélissa Béchard Pelletier.

Selon la metteuse en scène, ce projet estival est parfait pour Baie-Comeau. « Je viens d’ici et j’ai toujours habité ici jusqu’en 2023. Mon équipe et moi avons comme souhait de ramener le théâtre en été à Baie-Comeau », divulgue-t-elle.

Les détails concernant les heures des représentations ainsi que la billetterie seront annoncés ultérieurement par la compagnie.

Le projet a bénéficié de l’appui de la Ville de Baie-Comeau dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

La production reçoit également le soutien du Musée de l’Église Sainte-Amélie ainsi que de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.