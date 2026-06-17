Les Aquanautes concluent leur saison en récoltant 15 médailles à Jonquière

Les Aquanautes de Baie-Comeau ont terminé leur saison compétitive sur une note positive en récoltant 15 médailles lors du Festival par équipes de Jonquière, disputé du 5 au 7 juin.

Au total, 23 nageurs de Baie-Comeau ont participé à cette dernière compétition de la saison. L’événement a réuni 291 athlètes provenant de 13 clubs de natation du Québec.

Sous la direction de leur entraîneuse, Sylvie Letarte, les Aquanautes ont su tirer leur épingle du jeu tant dans les épreuves individuelles que lors des relais. Plusieurs nageurs ont amélioré leurs meilleurs temps personnels, tandis que l’équipe a accumulé un total de 15 médailles au cours de la fin de semaine.

« Tout au long de la fin de semaine, les athlètes se sont démarqués non seulement par leurs performances, mais surtout par leur bel esprit d’équipe », souligne le club.

Chez les nageurs de 11 à 13 ans, Ève Barriault a pris le sixième rang au 400 mètres libre tout en atteignant cinq standards Coupe Espoir. Élie Jade Leblanc a réalisé ses standards Coupe Espoir au 100 et au 200 mètres brasse, tandis qu’Eva Luis Ringuette s’est distinguée avec trois standards.

Dans la catégorie des 14 à 16 ans, Laurent Bozet a terminé sixième aux 100 et 200 mètres brasse. Emrick Morin a pour sa part décroché une médaille de bronze au 200 mètres dos en plus d’atteindre un standard Coupe Espoir.

Chez les 17 ans et plus, Jacob Lessard a remporté la médaille d’argent au 50 mètres papillon. Philippe Lévesque a obtenu deux médailles de bronze aux 100 et 200 mètres libre.

Édouard Lévesque s’est particulièrement illustré avec une récolte de six médailles d’argent et une de bronze. Loïc Rousseau a ajouté deux médailles de bronze au papillon, tandis que Yassin El Gandi a pris le cinquième rang au 200 mètres papillon.

Du côté féminin, Léa Lamontagne est montée sur la troisième marche du podium au 200 mètres papillon. Éliane Pigeon a terminé quatrième au 100 mètres brasse, tout comme Noémie Racine au 400 mètres QNI.

Une dernière compétition marquée par l’entraide

Au-delà des résultats, le club retient surtout l’ambiance qui a régné tout au long de la compétition. « Au-delà des résultats, l’entraide et le soutien ont marqué cette compétition », mentionne Sylvie Letarte.

Cette compétition représentait également une étape importante pour Édouard Lévesque et Noémie Racine, qui complétaient leur dernière participation avec les Aquanautes.