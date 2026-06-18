Cégep de Baie-Comeau : 20 ans pour le local Innuat’z

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Par Roseline Pelletier 1:00 PM - 18 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Plusieurs diplômés et personnes impliquées dans le projet à ses débuts étaient présents. Photo Roseline Pelletier

Depuis 20 ans, le Cégep de Baie-Comeau propose un espace dédié à la population étudiante autochtone. Pour souligner ce 20anniversaire, le local Innuat’z a changé de nom pour devenir Nishkat (qui signifie outardes), lors d’un 5 à 7 commémoratif, le 17 juin.

« L’inspiration pour le nom nous est venue du vol des outardes en V. Elles voyagent ensemble. Elles s’entraident, elles se soutiennent, elles partagent la direction. Aucune n’est seule à porter tout le poids. C’est ce qu’on voit ici, au Cégep, l’entraide, le respect, le soutien et l’esprit de groupe fort », déclare la technicienne en éducation spécialisée auprès des étudiants autochtones, Guylaine Bacon. 

Roland Morin, directeur des études retraité du Cégep, a également agi comme conseiller d’orientation et répondant auprès de la communauté étudiante autochtone au cours de sa carrière. Il a profité de l’occasion pour rappeler les questionnements qu’avait soulevés l’inauguration du local en février 2006.

« On se posait certaines questions, à savoir si on n’était pas en train de créer une autre forme de distance entre les communautés. On a bien vite réalisé que ce n’était pas le cas et que la demande était bel et bien présente », souligne-t-il. 

La directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, s’est également exprimée pour souligner le désir de la direction de favoriser l’inclusion des étudiants autochtones au sein de l’établissement. 

Une plaquette de bois commémorative a été dévoilée pour l’occasion. Photo Roseline Pelletier

« 20 ans après la création de l’Innuat’z, le temps a parlé. C’est devenu bien plus qu’un simple local. C’est devenu un lieu de rencontre, de partage, d’appartenance et de dialogue », témoigne Paul-André Vollant, qui était impliqué dans le projet, dès les débuts. 

« Au fil des années, l’Innuat’z a permis de rappeler une vérité essentielle : notre histoire est connue, elle est profondément ancrée dans cette région et continue encore de façonner notre avenir collectif », ajoute-t-il.

Après les prises de parole, la soirée s’est poursuivie autour du partage d’un gâteau d’anniversaire, de discussions et de bouchées.

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