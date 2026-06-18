Godbout mise sur la prévention pour réduire les risques de feux de forêt

La Municipalité de Godbout a amorcé cette semaine des travaux d’atténuation des risques liés aux feux de forêt dans le but de mieux protéger les résidences et les infrastructures advenant un incendie à proximité du village.

Le chantier a débuté au Centre d’interprétation des oiseaux de proie de Godbout, qui servira de site modèle pour démontrer à la population les mesures de prévention recommandées par les spécialistes.

« On ne le fait pas pour abattre des arbres. On le fait pour protéger les maisons, les garages et les biens des citoyens », explique le maire de Godbout, Guy Côté.

Les travaux consistent notamment en de la coupe sélective, de l’élagage et du nettoyage de certains secteurs jugés plus vulnérables. Selon le maire, les interventions découlent d’une analyse réalisée l’an dernier par des spécialistes qui ont parcouru l’ensemble de la municipalité afin d’identifier les zones présentant un risque accru en cas de feu de forêt.

La démarche s’inscrit dans un programme de prévention mis en place avec la Sécurité civile et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Un risque bien réel sur la Côte-Nord

Bien qu’aucun feu majeur n’ait menacé directement le village de Godbout au cours des dernières années, la municipalité se trouve, comme la plupart des communautés de la Côte-Nord, au cœur d’un environnement forestier où les périodes de sécheresse augmentent les risques d’incendie.

Selon la conseillère à la prévention et aux communications de la SOPFEU, Isabelle Gariépy, plusieurs municipalités de la région ont déjà fait l’objet d’analyses semblables afin de mieux protéger leurs infrastructures.

« On parle d’aménagements qui permettent d’atténuer les risques qu’un incendie se rende vers les infrastructures », explique-t-elle.

Ces interventions ne visent pas à créer des zones complètement déboisées, mais plutôt à modifier la végétation de façon stratégique afin de ralentir la propagation éventuelle d’un incendie et de réduire son intensité à l’approche des bâtiments.

Des travaux d’élagage ont lieu à Godbout. Photo courtoisie

Un site démonstratif pour rassurer les citoyens

Le Centre d’interprétation des oiseaux de proie a été choisi comme premier terrain d’intervention parce que sa propriétaire a accepté de participer au projet. Le site servira maintenant d’exemple pour les citoyens qui hésitent encore à autoriser des travaux sur leur propriété.

Selon le maire, plusieurs propriétaires craignent que les interventions se traduisent par une coupe à blanc. « Les gens ont peur qu’on fasse des coupes à blanc. Ce n’est vraiment pas ça qu’on va faire », affirme-t-il.

L’entreprise Aménagements Nordiques est responsable de la réalisation des travaux. Ses spécialistes déterminent quels arbres doivent être retirés et lesquels peuvent être conservés afin d’obtenir un équilibre entre la protection contre les incendies et le maintien du couvert forestier.

La municipalité souhaite que les citoyens visitent le site une fois les travaux terminés afin de constater concrètement les résultats.

Éviter les mesures d’urgence

Pour Guy Côté, l’objectif est de prévenir plutôt que de devoir intervenir dans l’urgence.

Il rappelle que lors des importants feux de forêt qui ont touché la Côte-Nord au cours des dernières années, certaines infrastructures essentielles ont dû être protégées rapidement par l’abattage d’arbres à proximité.

« On préfère se préparer à l’avance plutôt que d’avoir à prendre des décisions de crise », résume-t-il.

Les travaux entrepris cette semaine devraient reprendre à la fin de l’été et à l’automne. La municipalité espère que la démonstration sur le terrain contribuera à convaincre davantage de propriétaires de participer à cette démarche de prévention.