La terre a tremblé à Baie-Comeau et les alentours

À 10 h 21, le sol a tremblé à Baie-Comeau. Les secousses se sont fait ressentir de la Haute-Côte-Nord jusqu’à Havre-St-Pierre et ont même dépassé les frontières de la Côte-Nord.

Selon Séismes Canada, l’épicentre du tremblement de terre de magnitude 4,3 est situé tout près de Mont-Joli, dans le fleuve Saint-Laurent.

« Il n’y a aucun rapport de dommages, et aucun ne serait prévu », est-il indiqué. Dix-neuf personnes avaient déjà signalé le séisme au moment d’écrire ces lignes.

Notons que la terre a tremblé jusqu’à Québec, selon ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux et dans les autres médias.