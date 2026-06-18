Le théâtre pour sensibiliser à la fraude chez les aînés

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:19 PM - 18 juin 2026
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La pièce En quête de votre argent a été présentée au Centre des arts de Baie-Comeau le 17 juin. Photo Théâtre Parminou

Près d’une centaine de personnes ont assisté à la représentation de En quête de votre argent, une pièce du Théâtre Parminou qui utilise l’humour, l’émotion et l’interaction pour sensibiliser les aînés aux différentes formes de fraude.

Les fraudes financières, amoureuses et familiales étaient au cœur de la pièce En quête de votre argent, présentée gratuitement le 17 juin au Centre des arts de Baie-Comeau, à l’initiative du Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau et le Centre des arts.

Avant le début de la représentation, le directeur du Centre d’action bénévole de Manicouagan, Guildo Morneau, a rappelé l’objectif de l’activité. « La pièce aborde différents types de fraudes et, après chaque mise en situation, nous revenons en discuter avec le public », a-t-il expliqué.

Le spectacle interactif proposait quatre tableaux inspirés de situations réelles, soit une fraude financière, une fraude amoureuse, l’exploitation financière d’un parent par son enfant ainsi que la fraude dite du « faux petit -enfant ». Entre chaque scène, les spectateurs étaient invités à réagir, à identifier les signes avant-coureurs et à échanger sur les moyens de se protéger.

À travers les histoires de personnages qui se retrouvent piégés malgré leur vigilance, la production démontrait que personne n’est à l’abri des stratagèmes utilisés par les fraudeurs.

Un message qui trouve écho

Les réactions du public ont été nombreuses tout au long de la représentation. Plusieurs spectateurs ont commenté les décisions prises par les personnages, tandis que d’autres ont partagé leurs propres réflexions sur les façons d’éviter de tomber dans un piège semblable.

Selon les organisateurs, l’objectif était autant d’informer que de favoriser la discussion autour d’un enjeu qui touche encore de nombreux aînés.

À la fin de la représentation, plusieurs participants ont affirmé avoir apprécié la formule interactive et estimé repartir avec de nouveaux outils pour reconnaître les situations à risque.

« Est-ce que ça vous a donné des idées pour mieux vous protéger ? C’est ça l’importance de la chose », a souligné M. Morneau lors de la période d’échanges suivant le spectacle.

Fondé il y a plus de 50 ans, le Théâtre Parminou est reconnu pour ses créations abordant des enjeux sociaux. Avec En quête de votre argent, la troupe utilise le théâtre comme moyen de prévention et d’éducation populaire.

L’activité a également permis aux participants de rencontrer les cadets de la Sûreté du Québec présents sur place pour répondre à leurs questions en matière de fraude et de sécurité.

À la suite de la représentation, les cadets de la Sûreté du Québec ont pris le temps de répondre aux questions du public. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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