Projet éolien Peshu Napeu : comment les revenus seront-ils répartis ?

Par Karianne Nepton-Philippe 8:29 AM - 18 juin 2026
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La MRC de Manicouagan se tourne vers la Commission municipale du Québec pour créer une régie intermunicipale, dans le cadre du projet éolien Peshu Napeu. Photo Pixabay

Pour déterminer comment les revenus de la MRC de Manicouagan provenant du projet éolien Peshu Napeu seront répartis, une régie intermunicipale sera créée. 

Cependant, avec de créer cette structure, la MRC de Manicouagan se tourne vers la Commission municipale du Québec pour de la médiation. 

« Après discussions en comité de travail, on a convenu de faire une demande de médiation. L’idée est de bien comprendre quels seront les revenus et de quelle façon ils seront partagés dans la Manicouagan », explique le préfet de la MRC, Guillaume Tremblay. 

Une résolution a été adoptée lors du conseil des maires du 17 juin pour aller de l’avant avec cette façon de faire. 

« De quelle façon va-t-on structurer le tout ? Il faut déterminer comment les revenus seront répartis. Comme la Régie de gestion des matières résiduelles, on aura à bâtir une structure autour de ce projet-là, ce qui va nous guider », soutient M. Tremblay. 

La MRC de Manicouagan et les municipalités locales agissent à titre préventif, dans le but de bien être « accompagnées dans le processus ». 

La Commission municipale du Québec agira donc à titre de médiateur dans la création d’une régie intermunicipale relative à la production d’électricité d’une source d’énergie renouvelable, incluant le mode de répartition des revenus.

Rappelons que la MRC de Manicouagan est partenaire à 23 % dans ce projet, avec le Conseil des Innus de Pessamit à 39 % et Innergex à 38 %. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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