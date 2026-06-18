Un total de 8,1 M$ est injecté dans l’ensemble du secteur touristique de la Côte-Nord 

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, est de passage à Baie-Comeau pour annoncer une aide totalisant 8,1 M$ pour différents projets touristiques sur la Côte-Nord. Elle annonce aussi le renouvellement de l’entente de partenariat régional entre Tourisme Côte-Nord et le ministère du Tourisme jusqu’en 2028.

« Le tourisme est un formidable véhicule pour soutenir le développement socioéconomique des régions. […] C’est une industrie en forte croissance », déclare la ministre en conférence de presse le 18 juin.

Parmi les aides annoncées, on y retrouve un soutien de 6 492 600 $ pour des projets de modernisation et d’acquisition dans le cadre du Programme d’appui au développement des attraits touristiques.

La Ferme 5 étoiles et Fjord aventures, le grand hôtel Baie-Comeau, Les écumeurs du Saint-Laurent et l’auberge La cache sont les entreprises aidées dans ce programme.

Ensuite, une enveloppe de 1 257 654 $ permettra de reconduire l’entente de partenariat régional avec Tourisme Côte-Nord.

« Tourisme Côte-Nord est un partenaire de confiance et on le sent sur le terrain », s’exclame Amélie Dionne.

« C’est certain que d’avoir le gouvernement derrière nous, qui nous fait confiance et qui voit tous les efforts sur l’ensemble du territoire, c’est motivant. Ça nous permet de poursuivre nos efforts et d’en mettre davantage », souligne la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur-Côté.

Finalement, la ministre Dionne et le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ont souligné lors de la conférence de presse le financement de 404 200 $ alloué au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins.

Au total, ce sont 8 154 454 $ qui ont été octroyés par le ministère du Tourisme et du gouvernement du Québec.

Yves Montigny a d’ailleurs mentionné qu’en 2025, quelque 355 entreprises du secteur touristique représentaient 4 053 emplois sur la Côte-Nord.

« Au final, c’est la communauté locale qui en profite. […] On est très fier de voir que tous ces investissements vont contribuer à la communauté. En 2025, les recettes touristiques ont atteint un sommet record », mentionne la ministre.