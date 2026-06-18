Une Baie-Comoise reçoit une prestigieuse bourse en sciences

Originaire de Baie-Comeau, Iza-Eve Chénard a reçu une bourse de 5 000 $ en marge du concours universitaire Excelle Science, une distinction qui récompense les femmes s’illustrant dans des domaines traditionnellement masculins.

Seule représentante de la Côte-Nord parmi les récipiendaires du prestigieux concours Chapeau, les filles ! et de son volet universitaire Excelle Science, Iza-Eve Chénard a vu son parcours en génie agroenvironnemental souligné lors d’un gala tenu le 8 juin au Théâtre Capitole de Québec.

L’étudiante de troisième année à l’Université Laval a reçu le Prix Excelle Science du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, l’une des plus importantes distinctions remises via le concours.

Cette reconnaissance souligne le parcours de femmes qui choisissent d’évoluer dans des domaines traditionnellement masculins et qui se démarquent par leur engagement, leur persévérance et leur excellence.

« C’était un mélange d’émotions. J’avais appliqué pour trois prix spécifiques et, lorsque les gagnantes ont été annoncées, je n’en avais remporté aucun. Je me suis dit qu’il y avait peut-être eu une erreur quelque part et que je n’étais pas censée être là », raconte-t-elle en riant.

La surprise a toutefois été de taille lorsque son nom a été prononcé parmi les récipiendaires des Prix Excelle Science de 5 000 $.

« Je pensais que ma candidature était assez solide pour le prix en agriculture, mais finalement, elle a été reconnue à un autre niveau. J’étais vraiment contente et je ne m’attendais pas à ça », confie-t-elle.

Une double passion

Diplômée du programme Sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau, Iza-Eve Chénard a choisi le génie agroenvironnemental en réunissant deux intérêts qui l’habitaient déjà.

« J’ai toujours aimé les mathématiques et l’ingénierie m’attirait beaucoup. En même temps, j’ai commencé à travailler sur une ferme lorsque j’étais plus jeune et j’ai développé une véritable passion pour l’agriculture. Quand j’ai découvert le génie agro, ça a simplement cliqué », explique-t-elle.

Aujourd’hui, elle apprécie particulièrement la diversité des possibilités qu’offre sa discipline, qui touche autant la gestion de l’eau, les bâtiments agricoles, les structures que la machinerie.

Au cours de ses études, elle a également réalisé plusieurs stages lui permettant d’explorer différents secteurs, notamment en agronomie végétale, en recherche sur les bâtiments laitiers et en génie-conseil.

Garder un lien avec la Côte-Nord

Même si elle prévoit s’établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean après l’obtention de son diplôme afin de profiter d’un marché de l’emploi davantage lié à l’agriculture, la jeune femme souhaite conserver un lien avec sa région natale.

Dans sa candidature au concours, elle a notamment mis de l’avant son intérêt pour l’autonomie alimentaire des régions nordiques.

« J’aimerais contribuer à trouver des solutions d’ingénierie pour développer l’agriculture dans les régions comme la Côte-Nord. Les serres, par exemple, peuvent faire partie de la solution pour produire davantage localement malgré le climat », souligne-t-elle.

Recevoir cette distinction provinciale revêt d’ailleurs une signification particulière pour celle qui a quitté Baie-Comeau afin de poursuivre ses études universitaires.

« Quand on arrive d’une région comme la Côte-Nord dans une grande université comme Laval, on réalise qu’il y a énormément de talent partout. Alors de voir qu’une fille de la Côte-Nord réussit à se démarquer à l’échelle universitaire québécoise, c’est une grande fierté », conclut-elle.