Altercation au Maxi : un Septilien reconnu coupable de deux chefs d’accusation

Un Septilien a plaidé coupable à deux accusations en lien avec une altercation survenue dans le stationnement du Maxi dont la vidéo a largement circulé sur les médias sociaux.

Les événements sont survenus le 30 mai. On peut voir dans la vidéo, brièvement disponible en ligne puis retirée, une altercation entre trois individus.

Initialement, une confrontation a eu lieu entre une femme et un homme. Ce dernier pousse la femme, qui tombe ensuite au sol. Un autre homme, Marc-André Willard, intervient et braque ce qui semble être une arme à feu vers l’individu impliqué dans l’altercation initiale, en lui demandant de quitter les lieux.

Willard a été arrêté, accusé et a plaidé coupable à deux chefs d’accusation au palais de justice de Sept-Îles. Il a été condamné à 12 mois d’incarcération, pour avoir utilisé une arme à feu dans la perpétration d’un acte criminel et avoir violé une interdiction de posséder des armes à feu, a confirmé au Journal le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

De son côté, la Sureté du Québec indique ne pas avoir retrouvé l’arme, ou ce qui semble en être une dans la vidéo.

La femme impliquée dans l’altercation initiale a porté plainte pour voie de fait à la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam. Le DPCP poursuit son analyse du dossier et devra déterminer si d’autres accusations seront portées dans cette affaire.