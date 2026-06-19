Corps de police autochtones : sept médaillés sur la Côte-Nord

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Par Roseline Pelletier 4:00 PM - 19 juin 2026 Initiative de journalisme local
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La pagaie Onquata agit un peu comme notre ceinture de champion du monde. En l'acceptant, le directeur Rock-Hervieux s'est engagé à la défendre lors de la prochaine édition du Défi Ours polaire.  Photo Frédéric Lavoie 

La 17 ᵉ Cérémonie de remise des médailles à l’intention des corps de police autochtones du Québec avait lieu le jeudi 11 juin. Trente-sept membres ont été honorés pour leurs 15, 20, 30 ou 40 ans de service. Parmi eux, sept travaillent sur la Côte-Nord.

« La cérémonie d’aujourd’hui nous permet de reconnaître l’engagement exceptionnel de policières et policiers au sein de leurs communautés. Par leur présence, leur dévouement et leur professionnalisme, ils contribuent chaque jour à bâtir des milieux plus sécuritaires et des liens de confiance essentiels », déclare la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil.

Les récipiendaires issus de la Côte-Nord sont le directeur Mario Mongeon du Service de police de Pakua Shipi, le directeur Tommy Robichaud-Condo de la Naskapi Police Force, le sergent-enquêteur Jean-Marc Vollant de la Sécurité publique de Pessamit, la sergente-détective Audrey Ringuette de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam, le sergent-détective Jordan Rock-Fontaine de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam et le patrouilleur Alex Launière du Service de police d’Essipit.

« Le métier de policier a beaucoup évolué au fil du temps, et chaque communauté a ses réalités propres. J’ai eu le plaisir de visiter les 55 communautés à plus d’une reprise, et j’ai pu constater que vous êtes des modèles pour les jeunes générations. À vous qui avez choisi de protéger et de servir vos communautés, sachez que vous méritez pleinement ces honneurs », a souligné le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière.

Le directeur Carl Jourdain, de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam, a pour sa part reçu un prix de l’ADPPNIQ pour sa présence en ligne.

Quant au directeur Jean-Patrick Rock-Hervieux, de la Sécurité publique de Pessamit, il s’est vu remettre une pagaie Onquata pour la réussite de la levée de fonds de son équipe lors de l’édition québécoise du Défi Ours polaire, en février dernier.

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