Meggie Richard sera candidate à l’investiture du PQ dans Duplessis

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, fait le saut en politique provinciale et se présente à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis.

Elle a annoncé sa candidature, vendredi après-midi, à Sept-Îles au Musée de la Côte-Nord. Elle était accompagnée par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, a présenté la candidate à l’investiture du Parti québécois dans Duplessis, Meggie Richard. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Depuis 2023, Mme Richard occupe la fonction de préfète de la MRC de Minganie. Elle a été réélue en novembre dernier pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le Parti québécois a une longue histoire avec la circonscription de Duplessis. De 1976 à 2022, c’est un député de la formation politique fondée par René Lévesque qui a représenté le comté.

La députée sortante de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a déjà annoncé qu’elle tentera d’obtenir un nouveau mandat lors du prochain scrutin qui se tiendra le 5 octobre 2026. On retrouvera également dans cette course Roberto Stéa, candidat pour le Parti conservateur du Québec, et Jani Bellefleur-Kaltush, candidate pour Québec Solidaire.

Plus de détails à venir.