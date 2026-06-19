Mélanie Couture lance une invitation pour son spectacle au festival Vague de rires

Le festival Vague de rires continue en ce vendredi 19 juin et les spectacles reprendront en force dès 17 h. L’humoriste Mélanie Couture invite les Baie-Comois qui n’ont pas encore de billets à venir faire un tour ce soir au parc des Pionniers.

La première soirée de Vague de rires s’est déroulée sur la pluie, mais cela n’a pas empêché Martin Vachon et Pascale Marineau de se produire devant une salle presque pleine. Un peu moins de gens ont ensuite assisté au Punch Club, mais ils ont activement participé durant le spectacle.

Ce soir, Mélanie Couture sera sur la scène du chapiteau Desjardins à 19 h, avec Derrick Renette en première partie.

« Ça va être le fun ! Je suis tellement contente de participer au festival, parce qu’il y a une vibe qui n’existe pas dans une salle de spectacle », confie Mélanie Couture.

« Les gens ont parfois commencé à avoir du fun avant que le show commence, ils sont venus passer du temps sur le site », poursuit-elle.

L’humoriste invite tout le monde ce soir, sauf les enfants. « N’amenez pas vos enfants ! J’ai des propos un peu crunchy, et vous serez pognés pour répondre à des questions dans l’auto en revenant », indique-t-elle.

Mélanie Couture, qui n’est pas étrangère à la région, a présenté son premier spectacle à Baie-Comeau, mais pas le deuxième. C’est pourquoi elle a accepté l’invitation d’offrir son dernier one woman show sur la scène du festival Vague de rires.

« Ma mère vient d’ici, elle a passé son adolescence ici, elle a rencontré mon père ici aussi. Ensuite, j’ai des cousins et des cousines à Baie-Comeau. Donc, je ne peux pas refuser un voyage payé pour venir voir ma famille », lance-t-elle à la blague.

Rappelons que des spectacles se déroulent à la microbrasserie St-Pancrace, au parc des Pionniers et à l’Alternative en ce 19 juin. Ily aura entre autres Étienne Dano, François Boulianne et Le Show Queer. Dom Babin est aussi de la partie, mais tous les billets sont vendus. Toutes les informations se trouvent sur la page Facebook du festival Vague de rires.