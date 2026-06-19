Québec solidaire réclame plus de transparence sur le projet gazier de Marinvest

Par Johannie Gaudreault 11:57 AM - 19 juin 2026
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Marinvest Energy Canada travaille sur un mégaprojet de GNL qui s'implanterait à Baie-Comeau. Photo tirée du site Web de Marinvest Energy

Québec solidaire demande la tenue d’une séance d’information publique concernant le projet de transport gazier de Marinvest Energy Canada, qui s’implanterait à Baie-Comeau. Le parti politique estime que la population n’a pas accès aux informations essentielles sur une initiative qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l’environnement et les communautés concernées.

Selon Québec solidaire, l’entreprise a multiplié les rencontres auprès des gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’auprès de plusieurs formations politiques représentées à l’Assemblée nationale, sans toutefois rencontrer Québec solidaire.

Le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, croit que l’existence de nombreuses démarches de représentation démontre que des informations sur le projet circulent déjà dans les sphères politiques.

« Cette entreprise continue de prétendre qu’aucun projet n’a encore été déposé mais si c’était le cas, elle n’aurait pas eu autant de rencontres avec les membres et agences des gouvernements fédéral et du Québec, ainsi que tous les partis politiques du Québec, à l’exception de Québec solidaire », dit-il.

« L’information existe et est cachée à la population alors qu’il s’agit d’un projet qui risque d’avoir de réelles conséquences sur notre environnement », ajoute M. Zanetti.

Le parti souligne que le projet pourrait entraîner des impacts environnementaux significatifs, tout en affirmant que les retombées économiques pour le Québec demeurent incertaines à ce stade.

Une demande officielle adressée à l’entreprise

Québec solidaire indique avoir transmis une demande formelle à Marinvest Energy Canada afin qu’une séance d’information publique soit organisée. Celle-ci serait ouverte aux citoyens, aux médias, aux groupes concernés ainsi qu’aux élus de toutes les formations politiques.

Le responsable du dossier Environnement et Lutte aux changements climatiques pour le parti, Étienne Grandmont, établit un parallèle avec le projet de gaz naturel liquéfié qui avait suscité un important débat public au Québec.

« Les Québécois et Québécoises ont déjà dit non à GNL Québec par le passé. Le projet de Marinvest c’est du recyclé, la différence c’est que cette fois-ci ils travaillent activement avec les gouvernements derrière des portes closes. J’ai demandé à plusieurs reprises de rencontrer les représentants sans succès. Il est temps que cesse cette culture du secret. »

Plusieurs questions en suspens

Selon Québec solidaire, une éventuelle séance d’information devrait permettre de clarifier plusieurs aspects du projet, notamment ses caractéristiques, les émissions de gaz à effet de serre qui y seraient associées, les risques pour les milieux naturels et les communautés touchées, les retombées économiques anticipées ainsi que les différents tracés envisagés.

Cette démarche vise donc à assurer une plus grande transparence autour d’un projet qui pourrait éventuellement concerner plusieurs régions du Québec, dont certaines communautés côtières et nord-côtières.

À ce jour, Marinvest Energy Canada n’avait pas réagi publiquement à cette demande de séance d’information.

Cette carte illustre les tracés possibles du projet de pipeline de la société norvégienne Marinvest Energy dans le nord du Québec. L’image non datée est fournie par le groupe environnemental Action Boréale.  Document fourni par Action Boréale

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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