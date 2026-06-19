Un invité de marque pour un symposium organisé par le Tournoi Orange Alouette

Le Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles redonnera d’une tout autre façon à la communauté de son sport. Son organisation prépare un premier symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord. Comme invité d’honneur, une sommité, Glenn Hoag, qui a notamment dirigé la formation nationale aux Olympiques de 2016 à Rio vers une cinquième place.

C’est Mathieu Brien, qui a fait un retour au sein du comité organisateur du Tournoi Orange Alouette pour l’édition 2026, qui est derrière l’idée de cet événement.

Il veut voir au développement du volleyball en sortant le Tournoi Orange Alouette de sa fin de semaine habituelle.

M. Brien a effectué un retour comme entraîneur après dix ans de pause et il a eu comme constat que plusieurs parents s’impliquent, sans pour autant avoir de formations.

Il souhaitait que le tournoi redonne différemment que financièrement en organisant un événement pour les entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord. Le Symposium des entraîneurs était donc à propos.

« Il faut former des gens et leur donner le goût de suivre des formations d’entraîneurs. S’il y a 50 entraîneurs, ça touche 500 jeunes, ç’a un impact important si les gens embarquent », dit-il.

Mathieu Brien parle aussi de l’aspect d’amener la région à un autre niveau en termes de résultats, de performance.

« C’est de voir comment on peut faire du développement local pour que ça ait un impact sur le développement régional pour augmenter les performances sur la scène provinciale, au niveau civil, des Jeux du Québec et du RSEQ », soutient-il.

Il fait la comparaison avec l’Est-du-Québec, qui continue de s’illustrer provincialement, « une région similaire en termes de distances. Le contexte est le même 10 ans plus tard. Donc c’est une région sur laquelle on peut s’inspirer », assure-t-il.

Le Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord se déroulera les 21, 22 et 23 août au Cégep de Sept-Îles. Diverses conférences, réseautage, panel et aspects techniques feront partie de la programmation de ce rendez-vous.

L’invité d’honneur de la première édition du Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord, présenté par le Tournoi Orange Alouette, a une longue feuille de route.

Glenn Hoag a un parcours d’une dizaine d’années à la tête de l’équipe nationale canadienne et est maintenant à la tête du programme de volleyball de l’Arkas Izmir en Turquie.

Les inscriptions pour le Symposium s’ouvriront le 1er juillet. À tarif réduit (jusqu’au 22 juillet), il en coûtera 95 $ par participant.