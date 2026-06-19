Un invité de marque pour un symposium organisé par le Tournoi Orange Alouette

Par Sylvain Turcotte 1:00 PM - 19 juin 2026
Temps de lecture :

Glenn Hoag sera l’invité d’honneur du premier Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord présenté par le Tournoi Orange Alouette. Photo Site Internet - Université de Sherbrooke

Le Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles redonnera d’une tout autre façon à la communauté de son sport. Son organisation prépare un premier symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord. Comme invité d’honneur, une sommité, Glenn Hoag, qui a notamment dirigé la formation nationale aux Olympiques de 2016 à Rio vers une cinquième place. 

C’est Mathieu Brien, qui a fait un retour au sein du comité organisateur du Tournoi Orange Alouette pour l’édition 2026, qui est derrière l’idée de cet événement.  

Il veut voir au développement du volleyball en sortant le Tournoi Orange Alouette de sa fin de semaine habituelle.

M. Brien a effectué un retour comme entraîneur après dix ans de pause et il a eu comme constat que plusieurs parents s’impliquent, sans pour autant avoir de formations. 

Il souhaitait que le tournoi redonne différemment que financièrement en organisant un événement pour les entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord. Le Symposium des entraîneurs était donc à propos. 

« Il faut former des gens et leur donner le goût de suivre des formations d’entraîneurs. S’il y a 50 entraîneurs, ça touche 500 jeunes, ç’a un impact important si les gens embarquent », dit-il. 

Mathieu Brien parle aussi de l’aspect d’amener la région à un autre niveau en termes de résultats, de performance.

« C’est de voir comment on peut faire du développement local pour que ça ait un impact sur le développement régional pour augmenter les performances sur la scène provinciale, au niveau civil, des Jeux du Québec et du RSEQ », soutient-il.

Il fait la comparaison avec l’Est-du-Québec, qui continue de s’illustrer provincialement, « une région similaire en termes de distances. Le contexte est le même 10 ans plus tard. Donc c’est une région sur laquelle on peut s’inspirer », assure-t-il.

Le Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord se déroulera les 21, 22 et 23 août au Cégep de Sept-Îles. Diverses conférences, réseautage, panel et aspects techniques feront partie de la programmation de ce rendez-vous.

L’invité d’honneur de la première édition du Symposium des entraîneurs de volleyball de la Côte-Nord, présenté par le Tournoi Orange Alouette, a une longue feuille de route.

Glenn Hoag a un parcours d’une dizaine d’années à la tête de l’équipe nationale canadienne et est maintenant à la tête du programme de volleyball de l’Arkas Izmir en Turquie.  

Les inscriptions pour le Symposium s’ouvriront le 1er juillet. À tarif réduit (jusqu’au 22 juillet), il en coûtera 95 $ par participant. 

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Faits divers

Altercation au Maxi : un Septilien reconnu coupable de deux chefs d’accusation

Actualité Environnement

Québec solidaire réclame plus de transparence sur le projet gazier de Marinvest

Actualité Économie

Un projet de 900 000 $ pour la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau

Emplois vedettes

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

CORPORATION GESTION PORT BAIE-COMEAU
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Faits divers

Altercation au Maxi : un Septilien reconnu coupable de deux chefs d’accusation

Consulter la nouvelle
Actualité Environnement

Québec solidaire réclame plus de transparence sur le projet gazier de Marinvest

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer