Un projet de 900 000 $ pour la Microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau

La Microbrasserie St-Pancrace franchit une nouvelle étape de son développement avec la réalisation d’un projet d’investissement de plus de 900 000 $, destiné à accroître sa capacité de production, à soutenir la diversification de ses activités et à mettre son expertise au service d’autres entreprises bioalimentaires de la région.

Annoncé le 19 juin à Baie-Comeau en présence de partenaires financiers et techniques, le projet comprend notamment l’automatisation de la ligne de cannage, l’installation d’un tunnel de pasteurisation et l’implantation d’un système de gestion numérique.

L’entreprise prévoit ainsi augmenter sa productivité, développer davantage sa gamme de produits et renforcer sa planification des opérations.

L’un des objectifs est également d’accroître la production de boissons sans alcool, un créneau dans lequel la microbrasserie est active depuis 2023. Selon l’entreprise, ce marché présente un potentiel de croissance important tant sur la Côte-Nord qu’à l’échelle du Québec.

Un centre de codéveloppement pour la région

Au-delà de ses propres activités, St-Pancrace souhaite mettre ses nouvelles infrastructures au service du milieu bioalimentaire régional.

L’entreprise annonce la création du Centre nord-côtier de codéveloppement des breuvages, une initiative visant à offrir des services de formulation, de prototypage, de stabilisation et d’emballage de boissons en petits lots.

Les premières collaborations sont déjà amorcées avec la Distillerie Quebec North Shore, le Manoir du Café et la Distillerie Vent du Nord.

Le président-directeur général de la Microbrasserie St-Pancrace, André Morin, voit dans ce projet une façon de faire rayonner davantage le savoir-faire nord-côtier.

« La bière, c’est notre passion, notre savoir-faire, et elle demeure notre manière de faire rayonner la Côte-Nord. Ces investissements nous permettent de brasser plus efficacement et d’innover davantage », fait-il savoir.

« Avec le Centre nord-côtier de codéveloppement des breuvages, on pourra partager nos installations et notre expertise avec d’autres entrepreneurs pour développer notre bioalimentaire et faire connaître nos saveurs. C’est notre façon de faire rayonner notre région, une canette à la fois », ajoute M. Morin.

Une visite des installations est également au menu le 19 juin après l’annonce du projet. Photo Karianne Nepton-Philippe

Un financement diversifié

Le montage financier du projet repose sur plusieurs partenaires. Investissement Québec a accordé un prêt de 230 000 $ par l’entremise du programme ESSOR. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a versé une subvention de 150 000 $ dans le cadre de son Programme transformation alimentaire.

Le MAPAQ et la Société du Plan Nord ont également contribué à hauteur de 70 000 $ pour la formation, la recherche et développement ainsi que le transfert technologique. De son côté, ID Manicouagan a accordé une aide de 50 000 $, tandis que Desjardins a versé 5 000 $ par l’intermédiaire de son Fonds C.

La Microbrasserie St-Pancrace a pour sa part investi 400 000 $ dans la réalisation du projet.

Six nouveaux produits attendus

L’entreprise entend poursuivre sur sa lancée dès l’automne. Six nouveaux produits doivent entrer en phase de précommercialisation au cours des prochains mois. L’objectif est de les rendre disponibles dans au moins 30 points de vente avant la fin de l’année.

Parallèlement, St-Pancrace poursuivra le développement de ses bières, y compris ses produits sans alcool, afin d’élargir sa distribution à l’ensemble du Québec.

Fondée en 2013 à Baie-Comeau, la Microbrasserie St-Pancrace emploie aujourd’hui 42 personnes. Reconnue pour ses bières inspirées du territoire nord-côtier, l’entreprise poursuit ainsi son expansion tout en misant sur l’innovation et la collaboration régionale.

Avec Karianne Nepton-Philippe