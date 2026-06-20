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CHRONIQUE | Et toi, ton Tadou ?

Par Emelie Bernier 12:00 PM - 20 juin 2026 Initiative de journalisme local
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ÉTÉ ÉMUE... par la complicité Julie Doiron/Dany Placard. Il faut dire que la performance de l'Acadienne « high on life » et de son complice et amoureux a conquis la toute petite foule de chanceux lovée dans l'église anglicane... Du beau, du doux, du grand... Julie Doiron a un turbocerveau et une spontanéité hilarante ! Veux-tu être mon amie, Julie ? Photo Go-Xplore

Premières expéditions sur le pouce. Premières nuits blanches de toutes les couleurs. Premier camping clandestin autour du lac. Premiers chocs musicaux cruciaux et fondateurs. Le Festival de la chanson de Tadoussac est un festival de premières. Il m’a un peu mise au monde comme mélomane du temps présent, alors que je carburais au progressif des années 1970 et que, comme Job le Beatnik, j’écoutais Brassens, Ferré, Ferrat, Brel et Gainsbourg et Barbara… Tadou ma douce, tadou mon doux, je t’aime comme au premier jour… même si je me couche un peu moins tard aujourd’hui qu’hier ! Retour en photos sur la version 2026 du coup de foudre annuel où J’AI…

JOUÉ LES GROUPIES… devant Thomas Fersen et ses musiciens du fantastique Trio SR9. Si les artistes que j’aime sont légion, ceux dont je suis fan finie sont plutôt rares : Gilles Vigneault, Anne Sylvestre, Richard Desjardins… et Thomas Fersen. Il faut savoir que cet artiste fait partie de notre paysage musical familial depuis toujours avec ses histoires qui mettent en scène des chauves-souris amoureuses, des meubles dotés de mémoire et toute une galerie de marginaux attachants, humains ou non!  J’ai pris mon courage à deux mains pour demander une entrevue (je suis une fan timide !) et il a dit oui ! Un article complet est disponible sur le web. Photo courtoisie Go-Xplore

TRIPPÉ…. sur l’énergie de la bande des Chemins d’écriture ! Cette gang-là a vécu quelque chose de grand sous l’aile de Xavier Lacouture. Leurs propositions musicales sont étoffées, surprenantes, délicates ou rigolotes, multicouches ou épurées, mais toujours réjouissantes. Photo Facebook/Samüel Jean

VOYAGÉ… avec DjelyTapa et ses musiciens ! Leur concert ? Un souffle chaud d’Afrique, parfait pour réchauffer une Tadoussac transie ! De l’énergie pure, du rythme, et le sincère plaisir d’être là de part et d’autre du 4e  mur ! Photo Émélie Bernier

VU POUR LA PREMIÈRE FOIS… Gab Bouchard, le fils d’un papa super héro drummer, qui donne un show rock et doux, lumineux ! En v’là une, belle relève ! Photo Jay Kearney

RENCONTRÉ… Juliette Décarie, membre de la cohorte 2026 des Chemins d’écriture, une artiste chouette chouette en chienne de plombier, déboucheuse de toilettes artistiques, claviériste bidouilleuse surdouée et poètesse à ses heures, surtout quand Xavier Lacouture l’y encourage… Hâte d’entendre le premier vrai album de son band, Superchérie, en production et réalisé par le non moins surdoué Étienne Dupré. Yé ! Photo Émélie Bernier

ÉTÉ UNE FOIS DE PLUS IMPRESSIONNÉE… par Lou-Adriane Cassidy ! Elle s’éclate sur scène, gigote comme un diable dans l’eau bénite, saute, danse, puis se recueille, en communion avec un public qui l’adore. A-t-elle fait le bon choix de carrière ? Cette photo vaut 1 000 mots. Photo courtoisie Go-Xplore

DÉCOUVERT… Malaka ! Les deux sœurs aux racines guadeloupéennes ont ce petit supplément d’âme qui donne envie de danser sous la pluie battante ! Et les festivaliers ne se sont pas fait prier, au grand bonheur souriant des deux frangines qui n’en revenaient pas de voir le parterre grouillant… Un coup de cœur pour leur musique qui groove, alliant folk, soul et zouk ! Photo Émélie Bernier

REVU… Basia Bulat. En robe de sirène, à l’autoharpe, à la guitare ou au piano, Basia Bulat est envoûtante. À découvrir si vous avez envie d’un doux calin musical… Photo courtoisie Go-Xplore

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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