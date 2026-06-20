Deux blessés par balle à Sept-Îles sur l’avenue Iberville

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:41 AM - 20 juin 2026
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L'avenue Iberville entre la rue Napoléon et la rue Maltais est fermée à la circulation.

Deux individus ont subi des blessures graves en raison de coups de feu dans la nuit de vendredi à samedi, à Sept-Îles.

L’événement s’est produit dans une cour extérieure, vers 2h45, sur la rue Iberville. Les coups de feu ont été tirés par un ou des suspects qui ont pris la fuite, explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.

Les deux personnes qui ont été atteintes par des projectiles ont été transportées à un centre hospitalier, mais on ne craint pas leur vie.

Le service d’identité judiciaire est sur place pour analyser la scène. La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec mène l’enquête dans ce dossier.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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