Emma et Noah ont été les prénoms d’enfants les plus populaires en 2025 au Québec

La Presse Canadienne 3:00 PM - 20 juin 2026
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Un bébé est sous surveillance dans un hôpital de Montréal le jeudi 19 septembre 2024.  Photo LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi 

Emma et Noah ont encore une fois été les prénoms les plus populaires parmi les nouveaux-nés en 2025 au Québec, selon le traditionnel palmarès de Retraite Québec qui a été dévoilé jeudi.

Chez les garçons, Noah trône au sommet du classement depuis 2021. En 2025, 618 poupons ont reçu ce prénom, en hausse par rapport à 572 en 2024. Léo et Liam ont complété le podium de 2025, comme ce fut le cas en 2023 et 2024.

Il y a cependant eu des changements aux positions quatre et cinq, alors que William et Thomas ont perdu du terrain au profit de Arthur et Louis.

Chez les filles, Emma détenait la première place en 2021 et 2022, mais s’était fait déclasser par Alice et Florence en 2023. En 2024, il a repris la première place, avec 466 bébés portant ce prénom. En 2025, 485 fillettes ont été nommées Emma.

Les prénoms Olivia et Charlotte sont arrivés à égalité au deuxième rang en 2025. Ils ont été suivis par Alice et Florence.

L’égalité au deuxième rang a permis à Sofia de faire son entrée dans le top 5, après avoir terminé au neuvième rang en 2024. En 2025, 367 fillettes ont été nommées Sofia, mais il est à noter qu’il y a aussi eu 189 Sophia.

La Presse Canadienne

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