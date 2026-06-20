La bibliothèque Alice-Lane lance son club de lecture d’été pour les jeunes

La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau invite les jeunes de 0 à 12 ans à participer à son Club de lecture d’été, qui se déroulera du 26 juin au 27 août. Au programme : des ateliers, des activités et des trousses de lecture gratuites pour encourager les enfants à lire pendant la saison estivale.

Grâce aux programmes de lecture estivale BiblioCLUB et Club TD, la bibliothèque municipale propose une série d’activités destinées aux jeunes lecteurs. Les enfants inscrits à la bibliothèque recevront gratuitement une trousse de lecture pour l’été et courront la chance de remporter un prix lors d’un tirage prévu le 27 août.

Les jeunes de 6 à 12 ans pourront notamment participer aux ateliers BiblioCLUB animés par Lauranne Tremblay. Ces activités se tiendront tous les dimanches du 5 au 27 juillet, de 10 h à 12 h, au parc des Pionniers, près de l’aire de jeux pour enfants.

Des ateliers en anglais seront également offerts dans le cadre du Club TD. Animées par la North Shore Community Association (NSCA), ces rencontres auront lieu à la bibliothèque Alice-Lane les 24 et 31 juillet ainsi que les 14 et 21 août, de 13 h à 15 h.

L’initiative vise à maintenir l’intérêt des jeunes pour la lecture pendant les vacances scolaires tout en leur offrant des occasions de participer à des activités éducatives et récréatives. Le thème retenu cette année pour le Club TD est « Mystères et enquêtes ».

Les familles intéressées peuvent obtenir plus d’informations ou inscrire leurs enfants directement à la bibliothèque Alice-Lane.