Vague de rires : Ève Côté montera sur la scène du Centre des arts

En plus d’avoir participé à la présentation du Gong Show en cet après-midi du 20 avril, pour le festival Vague de rires, l’humoriste Ève Côté offrira son spectacle au Centre des arts de Baie-Comeau à 20 h.

« Je suis venue une fois faire ma tournée à Baie-Comeau, donc si vous avec manqué mon passage, je reviens là ! Je n’ai pas tout mon gros décor, mais je suis en feu », déclare-t-elle, en sortant de scène après avoir jugé au Gong Show.

Celle qui n’a pas hésité à accepter l’invitation de juge félicite tous ceux qui ont participé à l’exercice du Gong Show.

« On dirait que quand j’étais plus directe, je me sentais mal. C’est très difficile ce qu’ils ont fait, ce sont des gens qui ne sont pas dans le métier. Tu as trois minutes pour faire rire, donc ce n’est pas évident », dit-elle.

Le chapiteau Desjardins était bondé pour le Gong Show au festival Vague de rires à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’humoriste, qui fait la tournée des festivals tout l’été, ajoute même qu’elle s’en veut déjà d’avoir été « un peu baveuse » dans ses commentaires. Elle mentionne toutefois avoir adoré participer au spectacle.

Ève Côté n’a pas non plus hésité à dire oui lorsqu’elle a été invitée à prendre part au festival. « Je trouve ça hot quand du monde de région se donne la peine d’organiser quelque chose de gros. Je viens d’une région et je trouve ça important de venir faire mon tour. »

Notons que l’humoriste François Boulianne sera en première partie du spectacle d’Ève Côté.

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