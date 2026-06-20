Vague de rires : un accueil apprécié par les humoristes

« C’était à la hauteur de Baie-Comeau comme toujours. Le public est généreux », lance l’humoriste François Boulianne, juste après son spectacle lors du festival Vague de rires.

Le pub de la microbrasserie St-Pancrace était plein le 19 juin pour accueillir François Boulianne, originaire de Baie-Comeau, et Éiienne Dano.

Étienne Dano, pour sa part, a été surpris de la réaction lors de son premier jeu de mots, durant son numéro.

« Je me suis amusé avec ça et j’en ai ajoutés qui n’étaient pas prévus, que je faisais dans le temps. Je me suis dit que vu que les gens trippent sur mes jeux de mots, je vais leur en donner », laisse tomber l’humoriste.

Les deux n’avaient que de bons mots à dire sur la réponse du public et sur l’organisation du festival.

« Pour ma part, ça allait de soi que j’accepte, je ne pouvais pas dire non » soutient François Boulianne, pour qui c’est un plaisir de présenter son matériel dans la ville natale.

Son collègue salue « l’initiative de partir un festival dans une région où il n’y en avait pas ».

Notons que, lors de la soirée du 19 juin, le chapiteau Desjardins était bondé pour le spectacle de Dom Babin, qui affichait complet avant l’événement. Dom Babin, qui a commencé en racontant sa sortie à La Boulathèque, portait fièrement un chandail des Pionniers sur scène.

Le festival Vague de rires se poursuit aujourd’hui avec Le Gong Show à 15 h, suivi des spectacles de Magali Saint-Vincent, Ève Côté avec François Boulianne en première partie, ainsi qu’Alex Lévesque.