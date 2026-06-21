Commerces fermés les 24 juin et 1er juillet : ce qu’il faut savoir

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 21 juin 2026
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Les commerces fermeront leurs portes les 24 juin et 1er juillet. Photo iStock

Les consommateurs devront prévoir leurs achats en conséquence à l’approche de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada. Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie rappelle que la majorité des commerces de détail devront fermer leurs portes le 24 juin et le 1er juillet, conformément à la législation québécoise.

Dans un communiqué publié le 18 juin, le ministère précise que les commerces de détail ne pourront pas accueillir le public le mercredi 24 juin, à l’occasion de la fête nationale du Québec, ni le mercredi 1er juillet, lors de la fête du Canada. Certaines exceptions prévues par la loi permettent toutefois à certains établissements de poursuivre leurs activités.

Les règles diffèrent notamment pour les commerces d’alimentation et les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ), qui sont soumises aux mêmes dispositions selon la superficie de leur surface de vente.

Le 24 juin, les établissements d’alimentation de grande surface, soit ceux dont la superficie excède 375 mètres carrés (4 000 pieds carrés), devront demeurer fermés. Les commerces d’alimentation de petite surface pourront toutefois accueillir la clientèle selon leurs heures habituelles d’ouverture.

La situation sera différente le 1er juillet. Cette journée-là, les établissements d’alimentation pourront ouvrir selon leurs heures normales d’exploitation, peu importe leur superficie. Les succursales de la SAQ seront assujetties aux mêmes règles.

Les pharmacies font partie des exceptions prévues par la réglementation. Elles pourront poursuivre leurs activités normalement et demeurer ouvertes toute la journée, y compris 24 heures sur 24 lorsqu’il s’agit d’établissements offrant déjà ce service.

Le ministère invite les consommateurs à vérifier les horaires particuliers de leur commerce avant de se déplacer et rappelle que des exceptions supplémentaires peuvent s’appliquer à certains types d’établissements.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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