Le Baie-Comois Caleb Chenard au camp des entrepreneurs

À seulement 18 ans, le Baie-Comois Caleb Chenard nourrit déjà de grandes ambitions entrepreneuriales. Étudiant en Comptabilité et gestion au Cégep de Baie-Comeau et propriétaire de l’entreprise L’Artisan du tranchant, le jeune Nord-Côtier a été sélectionné pour participer au Camp Entrepreneurs En Devenir (CEED) de l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Du 22 au 26 juin, il prendra part à cette formation immersive réunissant des jeunes de 16 à 18 ans intéressés par le monde des affaires.

Sa candidature a été retenue parmi celles soumises à un jury, lui permettant d’obtenir gratuitement une place à ce camp d’une valeur d’environ 4 000 $.

Pour Caleb Chenard, cette expérience représente une occasion de mieux définir son avenir professionnel. « Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire dans la vie, mais je sais que je veux être entrepreneur », affirme-t-il.

À 18 ans, il cumule déjà un an et demi d’expérience à la tête de L’Artisan du tranchant, une entreprise qu’il considère comme un premier pas vers ses ambitions d’affaires.

Bien qu’il ne sache pas encore dans quel secteur il souhaite bâtir sa future entreprise, Caleb Chenard est convaincu d’une chose, il veut entreprendre en équipe. « J’aimerais être propriétaire majoritaire, mais avec des associés. J’aime l’idée de bâtir quelque chose avec des gens sur qui je peux compter », explique-t-il. L’aspect humain et collaboratif de l’entrepreneuriat l’attire particulièrement.

Attaché à sa région, il croit également au potentiel de la Côte-Nord. Même s’il envisage poursuivre ses études à l’extérieur, il n’écarte pas l’idée d’y revenir pour concrétiser un projet d’affaires. « Si j’ai la possibilité de créer une entreprise qui me représente et qui a de l’avenir à Baie-Comeau, c’est certain que je le ferais », soutient-il.

Le camp lui permettra notamment de développer son leadership, ses aptitudes de collaboration et son réseau de contacts, tout en lui offrant une vision plus claire du parcours entrepreneurial.