Un nouveau rassemblement pour les passionnés d’autos aux Escoumins

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 21 juin 2026
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Les amateurs d'autos vintage seront aux anges. Photo Flash Street Studio

Vous avez une auto vintage ou classique dans votre garage que vous voulez montrer au monde ? Préparez vos produits de nettoyage automobile parce qu’un rassemblement de passionnés de voitures aura lieu aux Escoumins le 8 août.

L’événement ratisse large point de vue concept. Il se veut à la fois un événement pour les passionnés de bonne bouffe, d’autos vintages et classiques et de spectacles, autant pour plaire aux jeunes qu’aux adultes.

« C’est la passion, les rassemblements, on se parle entre nous dans le respect. On est tous des chums et on respecte les règles de sécurité », résume Samuel Tremblay, vice-président de Meet and Grill Québec et également natif des Escoumins.

Samuel Tremblay, qui demeure maintenant à Québec, organise depuis plus d’un mois un événement semblable qui se tient à Québec chaque samedi.

« Ça a quand même bien décollé. On est rendu à plus d’un mois et chaque semaine on accueille minimum 100 autos », dévoile-t-il.

Exporter le plaisir

Même si sa vie professionnelle le retient à Québec, Samuel Tremblay n’a jamais oublié d’où il vient.

Exporter le concept de son événement Meet and Grill est avant tout un engagement pour son village et sa région.

« C’est aussi pour faire rouler l’économie dans le village des Escoumins. C’est quelque chose qui me tient à cœur, car plus les années passent, moins il y a d’événements et d’activités », estime le vice-président.

Devant le succès du Meet and Grill à Québec, Samuel Tremblay a pris une chance qui s’est vite matérialisée.

« J’ai réfléchi à ça une soirée et j’ai fait une publication sur les réseaux sociaux pour savoir si les gens seraient intéressés à avoir un événement automobile aux Escoumins. Et jusqu’à maintenant, la réponse est : oui », dit-il avec bonne humeur.

Samuel Tremblay, le cerveau du Meet and Grill des Escoumins. Photo Flash Street Studio

Déroulement

Le rassemblement se déroulera en partenariat avec la Municipalité des Escoumins et prendra d’assaut le stationnement de la salle multifonctionnelle.

« Le camping du parc des chutes va être ouvert, il va y avoir un méchoui ou un barbecue durant la journée et, le soir, il va y avoir un événement de lutte de la JCW (de Jonquière) », énumère-t-il.

Ce dernier promet aussi qu’il y aura un spectacle en soirée avec des artistes locaux et un DJ.

Et bien sûr, les incontournables prix pour les automobiles et leur propriétaire.

« Il va y en avoir pour le plus beau pick-up de la journée, le plus beau véhicule, et le véhicule le plus bas en hauteur », dévoile M. Tremblay.

« On veut que ce soit un événement familial et que les jeunes puissent en profiter autant que les adultes », ajoute le passionné.

Si la pluie en venait qu’à faire son apparition, l’organisateur dit qu’il évaluera l’état de la situation.

« S’il pleut, on ne sait pas encore si on va reporter, on va voir à ce moment-là. Mais je suis confiant pour la météo », avance Samuel Tremblay.

Son but est de faire durer l’événement dans le temps et d’en faire une édition 2027 plus vers le début de l’été en plus des événements du Meet and Grill dans la ville de Québec.

« On continue sur cette lancée-là. Éventuellement, l’équipe va s’améliorer, on va travailler avec plus de commanditaires et l’événement va grossir », conclut le vice-président.

Renaud Cyr

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