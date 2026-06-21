« Une belle crowd » : Derrick Frenette et Charles Deschamps à Vague de rires

Par Karianne Nepton-Philippe 11:10 AM - 21 juin 2026
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Derrick Frenette et Charles Deschamps lors du Gong Show le 20 juin au festival Vague de rires à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Les humoristes Derrick Frenette et Charles Deschamps ont tous les deux fait rire le public nord-côtier à deux reprises au festival Vague de rires, soit en offrant une première partie le 19 juin et au Gong Show le lendemain. 

Rencontrés par le Manic pendant le festival, les deux humoristes n’avaient que je bons mots à dire sur le public. 

« Les gens ont du plaisir et ils sont contents d’entendre des jokes. Juste une belle crowd », remarque tout d’abord Charles Deschamps. 

« Plus on fait le Gong Show loin, plus on découvre des humoristes qu’on n’a pas encore vus. Donc, pourquoi pas faire un bon neuf heures de voiture pour découvrir de nouveaux talents », ajoute-t-il. 

Ce dernier a fait la première partie du spectacle tant attendu de Dom Babin. 

De son côté Derrick Frenette a ouvert pour Mélanie Couture, plus tôt dans la soirée. Il a remplacé Antoni Rémillard, à la fois pour ce soir-là, mais aussi pour le Gong Show. 

« On bâti une histoire ensemble Baie-Comeau », déclare-t-il, laissant tomber qu’il « profite de sa virée ».

« Pour vrai, j’aime ça la faire la 138, je la trouve le fun. Je n’ai pas l’occasion de venir jouer souvent sur la Côte-Nord », souligne l’humoriste. 

Derrick Frenette, qui a déjà passé par L’Ouvre-boite culturel pour y présenter son spectacle, profite de l’occasion pour annoncer qu’il sera de retour. 

« Je reviens l’année prochaine. Ça avait bien été la dernière fois, donc revenez, on va faire d’autres jokes », lance-t-il en riant pour inviter les Baie-Comois.

Le festival Vague de rires s’est conclu le soir du 20 juin avec les spectacles d’Ève Côté au Centre des arts et d’Alex Lévesque à L’Ouvre-boite culturel. 

Étienne Dano et Derrick Frenette lors du festival Vague de rires à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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