Symposium de peinture de Baie-Comeau : 401 toiles réalisées par les 36 artistes

La 38e édition du Symposium de peinture a pris fin la soirée du dimanche 21 juin, avec un vernissage, une cérémonie de fermeture ainsi qu’une remise de prix.

Le Pavillon du lac du quartier Saint-Georges a accueilli le Symposium de peinture de Baie-Comeau pour la toute dernière fois. L’ambiance était teintée de nostalgie. « C’est difficile de penser que c’est la dernière fois qu’on fait ça ici », confie Louis-Marie Jean, membre du comité organisateur.

Des travaux de rénovation étant prévus au pavillon, l’organisation songe à déménager l’événement au Centre Henri-Desjardins dans le secteur Mingan.

Cette année, exactement 401 toiles ont été réalisées pendant le symposium. Sur ce nombre, 165 ont été vendues.

Comme chaque année, le prix Camille-Saint-Pierre a récompensé trois récipiendaires. Jessica Bourret s’est hissée en troisième position, suivie d’Hélène Denis au deuxième rang, tandis que Valérie Lortie a remporté la première place. Cette dernière s’assure donc une participation à la prochaine édition du Symposium.

Le peintre derrière la toile choisie par le président d’honneur est Paul Corriveau.

Lors de la cérémonie de clôture, la présidente d’honneur de la 39e édition a également été dévoilée. Ce n’est nulle autre que la peintre forestvilloise Linda Isabelle qui assumera ce rôle. Notons que cette dernière est native de Baie-Comeau, mais pratique son art à Forestville depuis plus de 10 ans.

C’est l’artiste-peintre Linda Isabelle de Forestville qui assurera la présidence d’honneur de la prochaine édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Une histoire de partage

Plus qu’un rassemblement d’artistes, le Symposium de Baie-Comeau est synonyme de partage pour bien des gens.

Gérard Boulanger, un peintre qui était présent aux débuts du symposium en 1987, est de retour cette année pour l’édition 2026. Après avoir vécu édition après édition du Symposium de Baie-Comeau, ce qu’il souhaite mettre en lumière, c’est le partage entre les artistes, jeunes et moins jeunes.

« Ça me touche beaucoup, parce que j’ai commencé ma carrière ici. J’avais la vingtaine, je ne savais même pas ce qu’était un symposium. Tous les grands noms de la peinture m’ont encouragé et, aujourd’hui, j’ai encouragé un jeune », confie l’artiste.

Pour le président d’honneur, Jean-Charles Tremblay, cet esprit de partage se ressent également chez les visiteurs.

Un homme est venu lui parler lors de l’ouverture de l’événement. « Il était venu avec son père pour la première fois à l’âge de 10 ans, et il a perpétué cette tradition en amenant son propre enfant. »

Avec Morgane Busson