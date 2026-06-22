Un meurtre a été commis à Uashat en fin de semaine

Par Sylvain Turcotte 3:58 PM - 22 juin 2026
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Une accusation de meurtre au deuxième degré pèse contre trois personnes pour un événement qui s’est produit cette fin de semaine à Uashat.

Kim Girard Thériault, 30 ans, Glen Pinette Dominique, 27 ans, et Rose-Aimée Marcelle Jourdain, 42 ans, ont été arrêtés pour le meurtre de Ronald Sandy Pien.

Les événements, selon la dénonciation policière, se sont produits le samedi 20 juin sur la rue Siniak à Uashat.

Les trois individus se seraient introduits dans l’appartement de la victime. 

Ils font présentement face à une accusation de meurtre au deuxième degré et d’introduction par effraction pour y commettre un meurtre.

Deux chefs d’accusation de voies de fait pèsent également contre Glen Pinette Dominique, pour des gestes portés à l’endroit de Félix Ambroise et de Kenny Jourdain. 

Les dossiers doivent revenir à la cour du Palais de justice de Sept-Îles, vendredi.  

Sylvain Turcotte

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