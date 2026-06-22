Vague de rires : une 1re édition sans faille et une 2e confirmée

Après trois jours de franc succès, le président du festival Vague de rires, Tommy Brûlé, confirme déjà la tenue d’une deuxième édition pour l’été 2027.

« Je suis extrêmement satisfait à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l’assistance, des spectacles, de l’organisation à l’interne ou de l’équipe technique », précise Tommy Brûlé, en entrevue avec Le Manic au lendemain du festival qui s’est tenu du 18 au 20 juin.

Il ajoute que même si une première édition ne peut jamais être sans faille, celle-ci était définitivement exempte de bogues majeurs. « On a pris de petites notes dans notre calepin, on ramène ça à la maison et, l’été prochain, ce sera encore mieux. »

Du côté des humoristes, l’enthousiasme est unanime pour cette première édition. Réunis pendant quelques jours au même endroit, les artistes ont rapidement fait oublier la distance parcourue et ont apprécié les moments partagés.

« Ils étaient dans les mêmes hôtels, aux mêmes bars, ils ont vraiment tous trippé », ajoute le président du festival.

Celui qui a lancé la première édition de Vague de rires, c’est le porte-parole Martin Vachon. L’humoriste avait hâte d’arriver sur la Côte-Nord tout comme Mélanie Couture. « Je suis tellement contente de participer au festival parce qu’il y a une vibe qui n’existe pas dans une salle de spectacle », mentionne-t-elle.

Martin Vachon a pris son rôle de porte-parole à cœur. Photo Kassandra Blais

« Les gens ont du plaisir et ils sont contents d’entendre des jokes. Juste une belle crowd », déclare l’humoriste Charles Deschamps, qui était présent pour la présentation du Gong Show, samedi.

Ce dernier a aussi assuré la première partie du spectacle tant attendu de Dom Babin la veille, qui affichait complet avant même le début du festival. Le chapiteau Desjardins, d’une capacité de 300 places et installé au parc des Pionniers, était bondé pour l’artiste.

« C’était à la hauteur de Baie-Comeau, comme toujours. Le public est généreux », soutient François Boulianne, de retour dans sa ville natale.

Il a offert un spectacle à la microbrasserie St-Pancrace avec Étienne Dano, qui, pour sa part, s’est amusé avec les jeux de mots qui ont grandement fait réagir la foule.

Ève Côté, qui a offert le seul spectacle au Centre des arts et qui a aussi été juge au Gong Show, n’a pas pu cacher son amour des régions. « Je trouve ça hot quand du monde de région se donne la peine d’organiser quelque chose de gros. Je viens d’une région et je trouve ça important de venir faire mon tour. »

L’organisation de Vague de rires souhaite remercier les Baie-Comois d’avoir répondu à l’appel de cette nouvelle proposition aussi généreusement.

Le festival s’est conclu le samedi 20 juin en soirée avec les spectacles d’Ève Côté au Centre des arts et d’Alex Lévesque à L’Ouvre-Boîte culturel.

Avec Karianne Nepton-Philippe