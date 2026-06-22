Vague de rires : une 1re édition sans faille et une 2e confirmée

Avatar photo
Par Roseline Pelletier 7:00 AM - 22 juin 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Le chapiteau était bondé pour le spectacle de Dom Babin. Photo Kassandra Blais

Après trois jours de franc succès, le président du festival Vague de rires, Tommy Brûlé, confirme déjà la tenue d’une deuxième édition pour l’été 2027. 

« Je suis extrêmement satisfait à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l’assistance, des spectacles, de l’organisation à l’interne ou de l’équipe technique », précise Tommy Brûlé, en entrevue avec Le Manic au lendemain du festival qui s’est tenu du 18 au 20 juin.

Il ajoute que même si une première édition ne peut jamais être sans faille, celle-ci était définitivement exempte de bogues majeurs. « On a pris de petites notes dans notre calepin, on ramène ça à la maison et, l’été prochain, ce sera encore mieux. »

Du côté des humoristes, l’enthousiasme est unanime pour cette première édition. Réunis pendant quelques jours au même endroit, les artistes ont rapidement fait oublier la distance parcourue et ont apprécié les moments partagés.

« Ils étaient dans les mêmes hôtels, aux mêmes bars, ils ont vraiment tous trippé », ajoute le président du festival.

Celui qui a lancé la première édition de Vague de rires, c’est le porte-parole Martin Vachon. L’humoriste avait hâte d’arriver sur la Côte-Nord tout comme Mélanie Couture. « Je suis tellement contente de participer au festival parce qu’il y a une vibe qui n’existe pas dans une salle de spectacle », mentionne-t-elle.

Martin Vachon a pris son rôle de porte-parole à cœur. Photo Kassandra Blais

« Les gens ont du plaisir et ils sont contents d’entendre des jokes. Juste une belle crowd », déclare l’humoriste Charles Deschamps, qui était présent pour la présentation du Gong Show, samedi.

Ce dernier a aussi assuré la première partie du spectacle tant attendu de Dom Babin la veille, qui affichait complet avant même le début du festival. Le chapiteau Desjardins, d’une capacité de 300 places et installé au parc des Pionniers, était bondé pour l’artiste.

« C’était à la hauteur de Baie-Comeau, comme toujours. Le public est généreux », soutient François Boulianne, de retour dans sa ville natale.

Il a offert un spectacle à la microbrasserie St-Pancrace avec Étienne Dano, qui, pour sa part, s’est amusé avec les jeux de mots qui ont grandement fait réagir la foule.

Ève Côté, qui a offert le seul spectacle au Centre des arts et qui a aussi été juge au Gong Show, n’a pas pu cacher son amour des régions. « Je trouve ça hot quand du monde de région se donne la peine d’organiser quelque chose de gros. Je viens d’une région et je trouve ça important de venir faire mon tour. »

L’organisation de Vague de rires souhaite remercier les Baie-Comois d’avoir répondu à l’appel de cette nouvelle proposition aussi généreusement.

Le festival s’est conclu le samedi 20 juin en soirée avec les spectacles d’Ève Côté au Centre des arts et d’Alex Lévesque à L’Ouvre-Boîte culturel.

Avec Karianne Nepton-Philippe

L’humoriste François Boulianne était heureux de performer dans sa ville natale. Photo Kassandra Blais

Avatar photo

Roseline Pelletier

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Société

FADOQ Côte-Nord : une nouvelle image pour « faire rayonner la force de l’âge »

Actualité Culturel Premières Nations

21 juin : journée de fête au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan

Actualité

Commerces fermés les 24 juin et 1er juillet : ce qu’il faut savoir

Emplois vedettes

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

CORPORATION GESTION PORT BAIE-COMEAU
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Société

FADOQ Côte-Nord : une nouvelle image pour « faire rayonner la force de l’âge »

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel Premières Nations

21 juin : journée de fête au Centre d’amitié autochtone de Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 17 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer