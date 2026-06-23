Baie-Comeau : un accident au coin des boulevards Joliet et Blanche 

Un accident est survenu peu avant 8 h en ce matin du 23 juin. Il impliquerait une voiture et un autobus de transport urbain, selon les observations. Les conducteurs devront être prudents dans le secteur.

Au moment d’écrire ces lignes, les policiers ainsi que les premiers répondants sont arrivés sur place. Il est possible de circuler dans le secteur. Il y a seulement un endroit où il n’est pas possible de tourner pour l’instant, selon ce que rapporte une personne sur place.

L’agente aux communications de la Sûreté du Québec, Kim Cormier, ne possède pas encore d’information sur le nombre de personnes impliquées dans l’accident.

Plus de détails à venir.