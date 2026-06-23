Cinoche change de présidence

Par Anne-Sophie Paquet-T. 9:00 AM - 23 juin 2026
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Des cinéphiles réunis lors de la 37e édition de Cinoche, présentée à Baie-Comeau en janvier 2026. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le Festival du film international de Baie-Comeau Cinoche amorce un nouveau chapitre avec la nomination de Josianne Caron à la présidence de son conseil d’administration.

À l’issue de son assemblée générale annuelle tenue le 11 juin, Cinoche a dévoilé la nouvelle composition de son conseil d’administration. Josianne Caron succède à François Trahan, qui quitte la présidence après quatre années à la tête de l’organisme.

Josianne Caron a été élue présidente du conseil d’administration de Cinoche lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 11 juin. Photo François Trahan

Dans un communiqué, l’organisation a tenu à souligner la contribution de M. Trahan, dont le mandat a notamment permis de renforcer la stabilité de la gouvernance et de soutenir le développement du festival.

La nouvelle présidente sera accompagnée d’Anne Gauthier à la vice-présidence. Marie-Josée Biron conserve ses fonctions de secrétaire et représentante du comité organisateur, tandis que Marie Larouche demeure trésorière. Le conseil accueille également une nouvelle administratrice, Nathalie Michaud.

Anne Gauthier épaulera la nouvelle présidente à titre de vice-présidente du conseil d’administration. Photo François Trahan

« Je suis très heureuse et honorée d’assumer ce nouveau rôle au sein d’une organisation aussi solide et dynamique », a déclaré Mme Caron, qui souhaite notamment poursuivre le travail de collaboration entre les différentes instances du festival.

Cinoche poursuit actuellement les préparatifs de sa 38e édition, qui se déroulera du 21 au 31 janvier 2027 à Baie-Comeau.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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