Des changements à la Table bioalimentaire Côte-Nord

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Par Manuel Paradis 8:34 AM - 23 juin 2026
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Des algues de la Côte-Nord, une des richesses méconnues du territoire. Photo Manuel Paradis

Affectée par le manque de ressources et par des enjeux de gestions, la Table bioalimentaire de la Côte-Nord entame une période de changements, dans le but de préciser son mandat et d’augmenter son efficacité. 

L’organisme qui a pour mission de mettre en valeur les richesses bioalimentaires de la Côte-Nord existe depuis 2009 et se lance maintenant dans un processus de consolidation, selon Meggie Henley, directrice générale par intérim. « Une réflexion a été menée, afin de bonifier les avantages proposés aux membres et le soutien offert aux entreprises et organisations du territoire. »

La démarche a été soutenue par des rencontres avec les partenaires pour restaurer la communication et renforcer les collaborations.

Produits ici, valorisés ailleurs

À la demande du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la Table a développé un projet pour faire la promotion et la mise en valeur des bioproduits marins qu’on trouve sur la Côte-Nord.

« On a des produits, ici, qui sont valorisés ailleurs dans le monde, par exemple en Asie, mais qui sont vraiment méconnus des résidents. On pense que, dans le cadre de ce projet, on doit mettre l’accent sur ça : l’oursin, le concombre de mer, les algues, et plein d’autres richesses qu’on ne connait pas assez », précise Mme Henley.

Un magazine, une série de capsules vidéo et un site web interactif seront bientôt dévoilés. Pour en faire la promotion, une tournée des différentes MRC sera effectuée cet été.

Des projets réalisés et d’autres à venir

Dans les deux dernières années, la Table bioalimentaire Côte-Nord a réalisé plusieurs projets porteurs pour le secteur. En particulier, et en collaboration avec le regroupement des CPE de la Côte-Nord et des nutritionnistes, elle a mis sur pied un projet pour introduire des aliments frais et locaux dans le menu des petits. L’organisation a aussi participé à la création de matériel pédagogique et de capsules vidéo dédiées aux produits forestiers non ligneux, en plus de créer des guides de cueillettes responsables pour le compte des MRC.

La nouvelle directrice vise maintenant la création de comités avec les membres et partenaires, la refonte du site web et de la boutique en ligne de l’organisme et annonce la tenue du Forum Bioalimentaire qui se tiendra en 2027.

Un mandat important

« La mission de la Table bioalimentaire Côte-Nord, c’est vraiment de mettre en valeur les richesses bioalimentaires du territoire nord-côtier et de représenter nos membres », explique Mme Henley. « Notre mandat est d’accompagner les restaurateurs, les transformateurs, les producteurs, de propulser leurs entreprises et de faire du mentorat pour leur permettre de développer des opportunités. »

Selon le regroupement des tables de concertations bioalimentaires du Québec, celles-ci doivent promouvoir le développement du secteur et promouvoir l’achat local, mais aussi, faciliter la concertation et la mobilisation des acteurs du milieu, afin d’identifier les enjeux transversaux et d’œuvrer à leurs résolutions.

« La Table bioalimentaire Côte-Nord a affirmé sa volonté de participer activement aux consultations publiques touchant le développement bioalimentaire régional, dans le but de présenter les intérêts du milieu et de contribuer aux réflexions collectives », poursuit la directrice générale. « Cette consolidation nous permet maintenant d’aborder l’avenir avec une organisation plus structurée, mobilisée et tournée vers la proximité avec nos membres et le développement du secteur. »

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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