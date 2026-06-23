Les Mères au front disent non à Marinvest

Le collectif activiste Mères au front a lancé une pétition pour contrer le projet d’imposant terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) flottant dans la Baie des Anglais, à Baie-Comeau. Ce projet, dont les tractations se déroulent derrière des portes closes, vise à remettre en selle la production et le transport de gaz naturel liquéfié dans la province.

« Parce qu’on ne veut pas devenir nostalgique en se disant “dans le temps, on en voyait des baleines….”. On ne veut PAS du pipeline ici, ni Québec ni à Baie-Comeau. (…) Nous vous invitons à signer cette pétition pour refuser ensemble qu’un tel projet voit le jour », clame le collectif.

Marinvest a dévoilé des maquettes préliminaires de la plateforme qu’elle souhaite implanter au large dans la Baie des Anglais. Un pipeline reliant le nord de l’Ontario à la Côte-Nord via l’Abitibi est également dans la mire. « Le tracé traverserait les territoires des Innuat, des Cris/Eeyouch, des Atikamekw Nehirowisiwok et des Anishinabeg, mettant ainsi en péril plus de 1000 km d’écosystèmes vitaux, tout en menaçant la santé des communautés et les droits de la personne les plus fondamentaux : les droits à la vie, à un environnement sain et à la sécurité », insiste-t-on chez Mères au front.

Cette carte illustre les tracés possibles du projet de pipeline de la société norvégienne Marinvest Energy dans le nord du Québec. Photo courtoisie Action Boréale

Rappelons que GNL Québec souhaitait développer un projet du même type au Saguenay, mais que celui-ci avait avorté en raison de recommandations défavorables du BAPE et d’un manque d’acceptabilité sociale.

« Après s’être opposée à Énergie Est en 2017 et à GNL Québec en 2021, la population québécoise a définitivement tourné le dos au gaz de schiste et au pétrole en 2022 en interdisant leur exploration et leur exploitation. À chaque fois, c’est la mobilisation citoyenne qui a eu raison de ces projets », rappelle le collectif, invitant à reprendre le flambeau pour contrer les intentions de Marinvest.

« ‍Dites au premier ministre du Canada Mark Carney et à la première ministre du Québec Christine Fréchette, ainsi qu’à leurs ministres respectifs de l’Énergie Tim Hodgson et Bernard Drainville, que nous ne voulons pas de leurs nouveaux projets d’énergies fossiles, ni ici au Québec ni ailleurs au Canada ! »

‍