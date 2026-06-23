Quoi faire pour la Fête nationale dans la Manicouagan ?

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Par Morgane Busson 2:35 PM - 23 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Plusieurs activités et spectacles sont au programme pour célébrer la Fête du Québec dans la Manicouagan. Photo archives/Karianne Nepton-Philippe

Plusieurs évènements sont organisés dans la Manicouagan à l’occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Voici ce qui est au programme dans plusieurs municipalités.

Chute-aux-Outardes

Les citoyens sont invités à partir de 13 h le 24 juin au 44, rue Jean pour célébrer la Saint-Jean. Au programme : discours patriotique, activités familiales ou encore karaoké.

Pointe-Lebel

Les Lebelois pourront débuter les festivités à 18 h 30 le 23 juin au Centre socioculturel Clarence-Lefrançois. La soirée est ouverte à tous et prévoit des activités pour les enfants, des concours d’habiletés sur le thème du hockey, un feu de joie et un feu d’artifice. Si vous souhaitez profiter du service de restauration et de bar sur place, prévoyez de l’argent comptant !

Baie-Comeau

Les citoyens devront se couvrir à la place Hauterive le 24 juin dès 12 h pour profiter des activités : jeux gonflables, kiosques, danses traditionnelles autochtones ou encore représentations d’artistes locaux. Notons que c’est Baie-Comeau qui accueille la Fête nationale régionale cette année.

Godbout

La municipalité invite les résidents à assister au feu de joie ce soir 23 juin à 20 h 30 au parc de la Grande Rivière, avec leurs chaises, leurs guitares et la bonne humeur.

Baie-Trinité

Un discours patriotique sera prononcé ce 23 juin et l’Auberge de la Rivière ouvrira ses portes à 20 h. L’artiste Martin Audit ainsi que Michel Charette seront présents. Les participants pourront profiter d’un bar et d’un feu de joie.

L’auberge rouvrira le 24 juin dès 13 h pour des jeux et concours festifs. Un deuxième feu de joie sera allumé.

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Morgane Busson

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