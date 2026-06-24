À la recherche de subventions pour le centre-ville Mingan

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 24 juin 2026
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La Ville de Baie-Comeau s'est dotée d'un plan de dynamisation du centre-ville Mingan. Photo archives

Petit à petit, Baie-Comeau entame des démarches pour la revitalisation du centre-ville du secteur Mingan. Actuellement, la Ville est à la recherche de financement pour quelques projets. 

En marge du plan de dynamisation du centre-ville Mingan, la Ville de Baie-Comeau dépose des demandes d’aides financières en lien avec la réalisation d’un projet de mobilité active, auprès des ministères, organismes et programmes gouvernementaux.

Parmi les initiatives que Baie-Comeau souhaite faire, il y a l’achat de bacs antibélier pour la Place Hauterive, des capteurs solaires et des boutons pour traverse piétons, des radars pédagogiques ainsi que l’implantation d’une aire de repos. 

« On est à la recherche de subventions. Il y a déjà des partenaires et des sommes qui sont confirmés. Cette année, nous avons octroyé 75 000 $ au service de développement économique pour aller de l’avant avec quelques petits projets », a divulgué le maire Michel Desbiens, lors de la dernière séance du conseil municipal du 15 juin.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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