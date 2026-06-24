Fête nationale : des changements pour les festivités à Baie-Comeau 

En raison des prévisions météo de la journée, les activités de la programmation de jour pour la Fête nationale à Baie-Comeau sont déplacées vers le Centre d’amitié autochtone de Manicouagan.

Cela inclut le maquillage thématique à 10 h 30, le tournoi de hockey sur table à 11 h et l’activité de dégustations à 12 h.

La présentation de danses traditionnelles à 13 h et la vitrine des artistes locaux à 13 h 45 sont aussi déplacées au Centre d’amitié autochtone.

Les jeux gonflables et le concours d’habiletés sont annulés.

La programmation de la soirée, avec William Deslauriers, Cayenne et Les Fils du Diable, est maintenue à la Place Hauterive.